„Updates beim Apple Store“: Apple nimmt den Online-Store vom Netz

Neuvorstellungen in Sachen Software. Wie üblich dürfte Apple die Entwicklerkonferenz jedoch vornehmlich dafür nutzen die nächsten Betriebssysteme von Apple Watch, Mac, iPhone und iPad zu präsentieren, die wohl in wenigen Tagen in ersten Vorabversionen zur Verfügung stehen und noch im Herbst ganz offiziell zum Download angeboten werden.

Fest steht in jedem Fall: Apple nutzt in den kommenden sechs Stunden auch die Webseite des hauseigenen Online-Stores, um auf die Videoübertragung der WWDC-Auftaktveranstaltung hinzuweisen und dürfte vielen potentiell interessierten Nutzern damit noch mal ins Gedächtnis rufen, dass man vorhat, noch heute Abend eine Handvoll Neuvorstellungen zu präsentieren.

