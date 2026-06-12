WWDC 2026: Apple trickst gegen versehentliche Siri-Aktivierungen

Apple hat bei der WWDC-Keynote offenbar einen kleinen Tontrick eingesetzt, damit iPhone, Mac und HomePod zu Hause nicht ständig auf „Siri“ reagieren. Immer dann, wenn im Video der Name des Sprachassistenten fällt, wurden bestimmte Frequenzbereiche aus der Tonspur entfernt.

Aufgefallen ist der Eingriff Nutzern, die die Audiospur der Keynote genauer untersucht haben. Hartley Charlton von MacRumors verweist auf Spektrogramme, in denen bei den Siri-Nennungen Lücken zu sehen sind. Betroffen sind demnach vor allem Bereiche um 3, 4, 5 und 6 kHz.

Der Hintergrund ist simpel: Sprachassistenten reagieren nicht nur auf ein bestimmtes Wort, sondern auf ein akustisches Muster. Wenn zentrale Bestandteile dieses Musters fehlen, bleibt das Wort für Menschen verständlich, ist für Geräte aber schwerer als Aktivierungsbefehl zu erkennen.

Siri sollte nicht überall anspringen

Gerade bei einer Apple-Keynote liegt das Problem auf der Hand. Wenn neue Siri-Funktionen vorgestellt werden, fällt der Name des Assistenten entsprechend oft. Wer die Präsentation auf dem Apple TV oder Mac schaut und daneben einen HomePod stehen hat, kennt das Risiko: Plötzlich fühlt sich ein Gerät angesprochen, das gar nicht gemeint war.

Neu ist die Methode nicht. Auch Amazon hatte bei Alexa-Werbespots bereits mit bearbeiteten Frequenzen gearbeitet, damit Echo-Lautsprecher nicht bei jeder TV-Werbung reagieren. Apple scheint nun einen ähnlichen Ansatz für die eigene Präsentation genutzt zu haben.

Ganz zuverlässig war der Trick offenbar nicht. Mehrere Zuschauer berichteten trotzdem, dass ihre Geräte während der Keynote aktiviert wurden. Je nach Lautstärke, Raumklang, Mikrofon und Softwarestand kann die Erkennung unterschiedlich ausfallen.

Für Nutzer ändert sich dadurch nichts. Interessant ist der Eingriff trotzdem, weil er zeigt, wie viel Aufwand inzwischen nötig ist, um Sprachassistenten in Videos, Podcasts oder Präsentationen kontrollierbar zu halten. Apple will Siri mit den kommenden Systemversionen deutlich ausbauen. Gleichzeitig bleibt schon der Name des Assistenten eine kleine technische Herausforderung.