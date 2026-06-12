Apple bearbeitet Keynote-Tonspur
WWDC 2026: Apple trickst gegen versehentliche Siri-Aktivierungen
Apple hat bei der WWDC-Keynote offenbar einen kleinen Tontrick eingesetzt, damit iPhone, Mac und HomePod zu Hause nicht ständig auf „Siri“ reagieren. Immer dann, wenn im Video der Name des Sprachassistenten fällt, wurden bestimmte Frequenzbereiche aus der Tonspur entfernt.
Aufgefallen ist der Eingriff Nutzern, die die Audiospur der Keynote genauer untersucht haben. Hartley Charlton von MacRumors verweist auf Spektrogramme, in denen bei den Siri-Nennungen Lücken zu sehen sind. Betroffen sind demnach vor allem Bereiche um 3, 4, 5 und 6 kHz.
Der Hintergrund ist simpel: Sprachassistenten reagieren nicht nur auf ein bestimmtes Wort, sondern auf ein akustisches Muster. Wenn zentrale Bestandteile dieses Musters fehlen, bleibt das Wort für Menschen verständlich, ist für Geräte aber schwerer als Aktivierungsbefehl zu erkennen.
Siri sollte nicht überall anspringen
Gerade bei einer Apple-Keynote liegt das Problem auf der Hand. Wenn neue Siri-Funktionen vorgestellt werden, fällt der Name des Assistenten entsprechend oft. Wer die Präsentation auf dem Apple TV oder Mac schaut und daneben einen HomePod stehen hat, kennt das Risiko: Plötzlich fühlt sich ein Gerät angesprochen, das gar nicht gemeint war.
Neu ist die Methode nicht. Auch Amazon hatte bei Alexa-Werbespots bereits mit bearbeiteten Frequenzen gearbeitet, damit Echo-Lautsprecher nicht bei jeder TV-Werbung reagieren. Apple scheint nun einen ähnlichen Ansatz für die eigene Präsentation genutzt zu haben.
Ganz zuverlässig war der Trick offenbar nicht. Mehrere Zuschauer berichteten trotzdem, dass ihre Geräte während der Keynote aktiviert wurden. Je nach Lautstärke, Raumklang, Mikrofon und Softwarestand kann die Erkennung unterschiedlich ausfallen.
Für Nutzer ändert sich dadurch nichts. Interessant ist der Eingriff trotzdem, weil er zeigt, wie viel Aufwand inzwischen nötig ist, um Sprachassistenten in Videos, Podcasts oder Präsentationen kontrollierbar zu halten. Apple will Siri mit den kommenden Systemversionen deutlich ausbauen. Gleichzeitig bleibt schon der Name des Assistenten eine kleine technische Herausforderung.
Das gleiche hat doch Amazon bei seiner Werbung gemacht, das nicht ständig ne evtl. zu Hause stehende Alexa anspringt?
Steht so im Artikel.
Lesen ist MACHT!
Die neue Generation ist offenbar überfordert Artikel zu lesen die mehr als 40 Buchstaben haben. Vielleicht öfter mal das Handy beiseite legen und das Hirn und die Aufnahmekapazitäten resetten – das würde vielen gut tun.
Apropos Siri AI. Hat jemand hinbekommen diese in diesem Lande zu aktivieren? Oder geht es nur mit der US Apple ID?
Also bei mir mit einem iPhone 15 Pro Max und einer Sonos Soundanlage, alles mit aktuellster Software, hat es Siri permanent aktiviert, gefühlt mehr wie früher.
Bei mir gar nichts, weder die HomePods noch das iPhone. Kann man nicht Siri auf seine eigene Stimme trainieren? Dachte da war mal was beim einrichten der Geräte. Damit hätte es sich dann eh erledigt.
Ich spiele gerade wieder The Witcher 3 und jedes Mal, wenn „Ciri“ gesagt wird, aktiviert sich der HomePod
Das erinnert mich freudig an die Southpark Folge in der sie Alexa Befehle zum Einkaufen und Wecker stellen gaben.
„1984 was not supposed to be an instruction manual“