ifun.de — Apple News seit 2001. 46 453 Artikel

Die zweite Staffel kommt

Apple TV setzt Horror-Komödie „Widow’s Bay“ fort
Artikel auf Mastodon teilen.
2 Kommentare 2

Apple TV schickt „Widow’s Bay“ in eine zweite Staffel. Die Verlängerung kommt noch vor dem Finale der ersten Staffel, das am 17. Juni bei Apple TV erscheint. Für Apple ist die Entscheidung zugleich ein Zeichen des Vertrauens in eine Serie, die Horror und Comedy ziemlich eigenwillig miteinander verbindet.

Widows Bay First Look Photo 0101

Im Mittelpunkt von „Widow’s Bay“ steht Bürgermeister Tom Loftis, gespielt von Matthew Rhys. Er will die angeschlagene Inselgemeinde wiederbeleben und ausgerechnet den Tourismus ankurbeln. Das Problem: Die Einheimischen sind überzeugt, dass ihre Insel verflucht ist. Als plötzlich wieder alte Geschichten wahr werden, bekommt der Werbespruch vom sicheren Urlaubsort ein paar Risse.

Horror-Komödie mit Insel-Fluch

Hinter der Serie stehen Katie Dippold als Schöpferin, Showrunnerin und ausführende Produzentin sowie Hiro Murai, der ebenfalls produziert und bei fünf Episoden der ersten Staffel Regie geführt hat. Weitere Folgen inszenierten Ti West, Sam Donovan und Andrew DeYoung.

Mit der Verlängerung macht Apple nicht nur bei „Widow’s Bay“ weiter, sondern bindet auch Dippold enger an sich. Parallel zur zweiten Staffel hat Apple einen mehrjährigen Deal mit ihr abgeschlossen, der über die Horror-Comedy-Serie hinausgeht. Dippold zeigte sich in der Vergangenheit für die Serie „Parks and Recreation“ und Filme wie „Taffe Mädels“ oder das 2016er Reboot von „Ghostbusters“ verantwortlich.

Finale der ersten Staffel am 17. Juni

Die erste Staffel umfasst zehn Episoden. Apple hatte „Widow’s Bay“ Ende April mit drei Folgen gestartet, danach erschien wöchentlich eine neue Episode. Das Staffelfinale steht ab der kommenden Woche, dem 17. Juni, zum Streamen bereit.

Für Abonnenten ist die frühe Verlängerung eine gute Nachricht, weil Apple Serien in den vergangenen Jahren nicht immer sofort fortgesetzt hat. Bei „Widow’s Bay“ ist nun zumindest klar: Die Insel bleibt geöffnet, auch wenn dort offenbar weiterhin nichts so harmlos ist, wie der Bürgermeister behauptet.
12. Juni 2026 um 18:02 Uhr von Ben Fehler gefunden?


    Du bist beim aktuellsten Artikel angekommen.
    Glückwunsch, und 46.453 weitere hätten wir noch.
    2 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Das freut mich zu lesen. Jede Woche schaue ich direkt die aktuelle Folge. Liebe die Serie und ihre Bewohner.

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPad, iPod, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 46453 Artikel in den vergangenen 8998 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2026 aketo GmbH   ·   Impressum   ·      ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven