Apple TV setzt Horror-Komödie „Widow’s Bay“ fort

Apple TV schickt „Widow’s Bay“ in eine zweite Staffel. Die Verlängerung kommt noch vor dem Finale der ersten Staffel, das am 17. Juni bei Apple TV erscheint. Für Apple ist die Entscheidung zugleich ein Zeichen des Vertrauens in eine Serie, die Horror und Comedy ziemlich eigenwillig miteinander verbindet.

Im Mittelpunkt von „Widow’s Bay“ steht Bürgermeister Tom Loftis, gespielt von Matthew Rhys. Er will die angeschlagene Inselgemeinde wiederbeleben und ausgerechnet den Tourismus ankurbeln. Das Problem: Die Einheimischen sind überzeugt, dass ihre Insel verflucht ist. Als plötzlich wieder alte Geschichten wahr werden, bekommt der Werbespruch vom sicheren Urlaubsort ein paar Risse.

Horror-Komödie mit Insel-Fluch

Hinter der Serie stehen Katie Dippold als Schöpferin, Showrunnerin und ausführende Produzentin sowie Hiro Murai, der ebenfalls produziert und bei fünf Episoden der ersten Staffel Regie geführt hat. Weitere Folgen inszenierten Ti West, Sam Donovan und Andrew DeYoung.

Mit der Verlängerung macht Apple nicht nur bei „Widow’s Bay“ weiter, sondern bindet auch Dippold enger an sich. Parallel zur zweiten Staffel hat Apple einen mehrjährigen Deal mit ihr abgeschlossen, der über die Horror-Comedy-Serie hinausgeht. Dippold zeigte sich in der Vergangenheit für die Serie „Parks and Recreation“ und Filme wie „Taffe Mädels“ oder das 2016er Reboot von „Ghostbusters“ verantwortlich.

Finale der ersten Staffel am 17. Juni

Die erste Staffel umfasst zehn Episoden. Apple hatte „Widow’s Bay“ Ende April mit drei Folgen gestartet, danach erschien wöchentlich eine neue Episode. Das Staffelfinale steht ab der kommenden Woche, dem 17. Juni, zum Streamen bereit.

Für Abonnenten ist die frühe Verlängerung eine gute Nachricht, weil Apple Serien in den vergangenen Jahren nicht immer sofort fortgesetzt hat. Bei „Widow’s Bay“ ist nun zumindest klar: Die Insel bleibt geöffnet, auch wenn dort offenbar weiterhin nichts so harmlos ist, wie der Bürgermeister behauptet.