WWDC 2024: Apple startet neue Diskussionsforen

In Vorbereitung auf die WWDC-Entwicklerkonferenz 2024, von deren Auftaktveranstaltung wir nur noch 16 Tage entfernt sind, hat Apple jetzt einen neu gestalteten Forenbereich für Entwickler und technisch interessierte Nutzer vorgestellt.

Rechtzeitig zur WWDC24 treten die sogenannten Developer-Foren nicht nur mit neuen Farben, sondern auch mit neuen Funktionen an, die den Austausch unter allen aktiven Entwicklern verbessern sollen.

Neues Design, neue Funktionen

Ziel der Überarbeitung ist es, den Austausch von Wissen und die Lösung technischer Probleme zu erleichtern. In den Foren sind nicht nur individuelle Entwickler unterwegs, sondern oft auch Apple-Mitarbeiter, sowohl aus den Bereichen „Developer Relations“ als auch aus der Entwicklungsabteilung selbst.

Die neu gestalteten Entwickler-Foren sind nach Themenbereichen gegliedert, die das Auffinden relevanter Sektionen erleichtern sollen. Eine Schlagwort-Auswahl gestattet zudem das schnelle Eintauchen in sogenannte Subtopics, Unterthemen, die spezifische Fragenkategorien zusammenfassen.

Das neue Foren-Tab „Latest“ bietet zudem den schnellen Zugriff auf die jüngsten Foren-Einträge in einer chronologisch sortierten Gesamtübersicht. Auch hier sind einzelne Beiträge mit Themenbereich und Thema beschriftet und besitzen spezielle Auszeichnungen, wenn diese von Apple zum Lesen empfohlen wurden oder als „gelöst“ bewertet wurden.

In einzelnen Beiträgen können Foren-Mitglieder bestimmte Postings „boosten“ und ihnen so mehr Sichtbarkeit verschaffen, wenn sie selbst mit ähnlichen Problemen zu tun haben oder diesen einfach mehr Gewicht in der Community verleihen wollen. Ein neuer Thread Navigator gestattet es, sich schnell durch bereits länger laufende Diskussionen zu navigieren.

Die neu gestalteten Foren stehen ab sofort unter https://developer.apple.com/forums/ zur Verfügung. Mitglieder des Apple Developer Programms sollen in den neuen Foren priorisierten Zugang zu Experten erhalten.