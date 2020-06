WWDC 2020: Keynote und Zusammenfassung auf YouTube verfügbar

Wer sich die Apple-Keynote mit der Vorstellung der neuen Betriebssysteme 2020 nochmal komplett ansehen will, kann dies jederzeit tun. Die Video-Aufzeichnung steht mit knapp zwei Stunden Länge bei YouTube zum Abruf bereit.

Die Zusammenfassung der WWDC20-Keynote von Apple lässt sich zudem über Apples amerikanische Event-Webseite abrufen. Warum sich bei Apple Deutschland auch heute noch keine neueren Veranstaltungen als die September-Keynote von 2019 finden, weiß vermutlich nicht mal Tim Cook.

Ergänzend hat Apple mit „Day 1 Recap“ noch ein weiteres Video veröffentlicht, das kompakt in 112 Sekunden eine Zusammenfassung des gestrigen Tages liefert – die Essenz aus den Apple-Ankündigungen des gestrigen Abends.

Der erste Tag auf der WWDC 2020 war vollgepackt mit spannenden Nachrichten von der Keynote und der „Platforms State of the Union“. Wir zoomen durch die Höhepunkte – und geben euch einen kleinen Vorgeschmack auf das, was morgen auf euch zukommt