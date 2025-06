eufy Smart Display E10: Neue Video-Sicherheitszentrale startet

Das eufy Smart Display E10 wurde im Vorfeld seiner Veröffentlichung schon hier und da gesichtet. Jetzt ist die neue Kamerazentrale offiziell erhältlich und lässt sich zum Preis von 199 Euro direkt beim Hersteller oder hierzulande auch über Amazon bestellen.

Zielgruppe für das neue Display von eufy sind Menschen, die bereits Kameras oder eine Videotürklingel des Herstellers besitzen. Mit Geräten anderer Hersteller ist das Gerät bislang nicht kompatibel. Man kann das eufy E10 als tragbare Überwachungszentrale bezeichnen, mit deren Hilfe man unkompliziert auf die jeweiligen Kamera-Feeds zugreifen und Benachrichtigungen von diesen Geräten erhalten kann.

Das Smart Display bietet die Möglichkeit, bis zu vier verschiedene Livestreams dieser Kameras gleichzeitig anzuzeigen. Zudem werden Aktivitätsmeldungen direkt angezeigt und es besteht die Möglichkeit, bei erkannten Personen vor der Tür in Verbindung mit einer entsprechenden Ansage direkt auf das Livebild der Türklingel umzuschalten.

Besitzer der HomeBase 3 von eufy haben zudem die Möglichkeit, die von der Basisstation erstellten Tagesberichte inklusive Informationen wie Gesichts- und Paketerkennung direkt auf dem neuen Display abzurufen.

So groß wie ein iPad mini

Mit seinem acht Zoll großen Display ist das Gerät in etwa so groß wie ein iPad mini. Das Gerät ist auch so konzipiert, dass es aus seiner Basisstation entnommen und mit einer Akkulaufzeit von bis zu 24 Stunden unabhängig davon verwendet werden kann. Neben der Ladestation ist auch eine Wandhalterung im Lieferumfang enthalten, das Smart Display wird in dieser Position über ein USB-C-Kabel geladen.

Die Online-Anbindung erfolgt über WLAN mit Unterstützung für 2,4 GHz und 5 GHz. Laut eufy ist es im Anschluss an eine Authentifizierung auch möglich, das Display komplett lokal und ohne Internetverbindung zu verwenden.

Bis zu 512 GB Speicherplatz

Die ab Werk integrierten 8 GB Speicherplatz lassen sich mithilfe einer microSD-Karte auf bis zu 512 GB erweitern. Dieser Speicherplatz wird dafür verwendet, vom System als wichtig erachtete Videos der Kameras direkt zu speichern, um eine schnellere Verfügbarkeit zu ermöglichen.