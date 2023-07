WOW Basis-Abo mit Werbung: Filme und Serien billiger – Sport teurer

Grundsätzlich ist man bei WOW jetzt ab 5,99 Euro im Monat dabei. Zu diesem Preis gibt es dann das per Werbung mitfinanzierte WOW Serien Basis-Abo. Wer Serien und Filme vergünstigt konsumieren will, bezahlt hier für das neue Basis-Paket 7,98 Euro im Monat. In welchem Umfang damit verbunden Werbung angezeigt wird, bleibt erstmal abzuwarten.

Vergangenen Monat konnten wir bereits darüber berichten , dass der Videodienst WOW sein Abomodell überarbeiten will. Jetzt ist es soweit. Mit seinen neuen WOW-Basis-Abos bietet jetzt auch der Nachfolger von Sky Ticket eine neue, durch Werbeeinblendungen mitfinanzierte Version seiner bisherigen Angebote ein. Billiger wird es allerdings nur, wenn man Filme oder Serien sehen will. Das Live-Sport-Paket von Sky WOW wird dabei durch die Hintertür um 5 Euro teurer.

Insert

You are going to send email to