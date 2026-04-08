Neue App von Astropad
Workbench ermöglicht Mac-Steuerung über iPhone und iPad
Astropad wurde durch die gleichnamige Zeichen-App fürs iPad bekannt und haben sich in der Vergangenheit auch intensiv mit Lösungen zur Anbindung des iPad an den Mac befasst. Das neueste Produkt der Entwickler heißt Workbench und soll den Fernzugriff auf den Mac vom iPad und iPhone aus erleichtern.
Mit Workbench lässt sich die Arbeitsfläche eines Macs auf dem iPhone oder iPad darstellen und in vollem Umfang bedienen. Auch vom kleinen iPhone-Bildschirm aus kann man damit nicht nur den kompletten Bildschirminhalt anzeigen, sondern auch Programme starten oder Einstellungen ändern. Der Zugriff erfolgt laut den Entwicklern über eine gewöhnliche Internetverbindung, ohne dass zusätzliche Netzwerk-Konfigurationen notwendig sind.
Die Darstellung des Mac-Bildschirms wird mithilfe von Workbench automatisch an die Auflösung des verwendeten Mobilgeräts angepasst. Nutzer können damit auch mehrere Monitore zu einer gemeinsamen Ansicht zusammenführen und komplexere Arbeitsumgebungen aus der Ferne überblicken.
Einsatz vor allem bei automatisierten Aufgaben
Ein Einsatzgebiet sieht Astropad insbesondere bei Macs, die dauerhaft Aufgaben im Hintergrund ausführen. Dazu zählen für die Entwickler der App vor allem rechenintensive KI-Anwendungen und sonstige automatisierte Prozesse. Mit Workbench kann man den Fortschritt solcher Aufgaben prüfen, Protokolle einsehen und bei Bedarf eingreifen, ohne direkt am Arbeitsplatz anwesend zu sein.
Für die Bildübertragung nutzt die App nach Angaben des Herstellers die eigene Liquid-Technik, die sich automatisch an die verfügbare Internetverbindung anpasst. Dadurch soll selbst bei hochauflösenden Bildschirmen eine möglichst flüssige Darstellung erreicht werden. Liquid basiert auf Erfahrungen aus den früheren iPad-Display-Lösungen des Unternehmens.
Kostenlose Nutzung mit Zeitlimit
Workbench lässt sich kostenlos ausprobieren, allerdings auf eine tägliche Nutzungsdauer von 20 Minuten limitiert. Für eine unbegrenzte Nutzung bietet Astropad ein kostenpflichtiges Abonnement zum Monatspreis von 10 Dollar oder für 50 Dollar pro Jahr an.
Entwickler: Astro HQ
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Danke!
Tolles Teil, funktioniert sehr gut. Un 30 Minuten sind ausreichend.
Gibt es keinen teamviewer für mac?
Hab das vor Jahren mal auf‘m iPad gehabt um die Windows-Kiste fernzubedienen.
Gibt es, aber nur als View. Keine Bedienung möglich :-(
Ich habe Teamviewer auch im Einsatz und steuere damit meinen Mac zuhause über mein iPhone. Funktioniert ganz gut – aber Workbench scheint mir besser zu sein.
Ich nutze AnyDesk. Das ist gratis und geht genau so und OHNE Einschränkung.
Die App habe ich auch und dauert auch keine 30 min
Bei mir nicht
Danke für den Tipp, funzt wunderbar
Wenn das über Server von Astropad gestreamt wird, wie ist das dann mit dem Datenschutz?
Ist laut Aussage der Entwickler komplett Ende zu Ende verschlüsselt und kann selbst von ihnen nicht eingesehen werden.
Ich nehme einfach ein VPN nach Hause (Wireguard) und dann auf dem iPad VNC (das kann der Mac ja von Haus aus). Das funktioniert völlig problemlos von überall.
Kennst du eine Lösung für Audioübertragung? Das kann VNC von sich aus nämlich nicht. Ist für mich als Blinder ziemlich problematisch, weil ich dann quasi von der Bedienung nichts habe.
Nein leider nicht. Darüber habe ich bisher nicht nachgedacht. Sehr guter Einwand!
Dachte kurz bei der Überschrift, der Commodore Amiga lebt ;)
Jupp, hoffentlich Kickstart 1.3 und Workbench 1.3, damit alle Spiele laufen. ;-)