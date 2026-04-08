Workbench ermöglicht Mac-Steuerung über iPhone und iPad

Astropad wurde durch die gleichnamige Zeichen-App fürs iPad bekannt und haben sich in der Vergangenheit auch intensiv mit Lösungen zur Anbindung des iPad an den Mac befasst. Das neueste Produkt der Entwickler heißt Workbench und soll den Fernzugriff auf den Mac vom iPad und iPhone aus erleichtern.

Mit Workbench lässt sich die Arbeitsfläche eines Macs auf dem iPhone oder iPad darstellen und in vollem Umfang bedienen. Auch vom kleinen iPhone-Bildschirm aus kann man damit nicht nur den kompletten Bildschirminhalt anzeigen, sondern auch Programme starten oder Einstellungen ändern. Der Zugriff erfolgt laut den Entwicklern über eine gewöhnliche Internetverbindung, ohne dass zusätzliche Netzwerk-Konfigurationen notwendig sind.

Eigenes Servernetz im Hintergrund Astropad gibt an, dass für die Vermittlung ein eigenes und weltweit verteiltes Servernetzwerk zuständig ist. Auf diese Weise sollen sich Probleme mit Routern, Firewall-Konfigurationen und mögliche Engpässe vermeiden lassen.

Die Darstellung des Mac-Bildschirms wird mithilfe von Workbench automatisch an die Auflösung des verwendeten Mobilgeräts angepasst. Nutzer können damit auch mehrere Monitore zu einer gemeinsamen Ansicht zusammenführen und komplexere Arbeitsumgebungen aus der Ferne überblicken.

Einsatz vor allem bei automatisierten Aufgaben

Ein Einsatzgebiet sieht Astropad insbesondere bei Macs, die dauerhaft Aufgaben im Hintergrund ausführen. Dazu zählen für die Entwickler der App vor allem rechenintensive KI-Anwendungen und sonstige automatisierte Prozesse. Mit Workbench kann man den Fortschritt solcher Aufgaben prüfen, Protokolle einsehen und bei Bedarf eingreifen, ohne direkt am Arbeitsplatz anwesend zu sein.

Für die Bildübertragung nutzt die App nach Angaben des Herstellers die eigene Liquid-Technik, die sich automatisch an die verfügbare Internetverbindung anpasst. Dadurch soll selbst bei hochauflösenden Bildschirmen eine möglichst flüssige Darstellung erreicht werden. Liquid basiert auf Erfahrungen aus den früheren iPad-Display-Lösungen des Unternehmens.

Kostenlose Nutzung mit Zeitlimit

Workbench lässt sich kostenlos ausprobieren, allerdings auf eine tägliche Nutzungsdauer von 20 Minuten limitiert. Für eine unbegrenzte Nutzung bietet Astropad ein kostenpflichtiges Abonnement zum Monatspreis von 10 Dollar oder für 50 Dollar pro Jahr an.