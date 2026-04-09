Zwölf Modelle betroffen
Amazon stellt Unterstützung für frühe Kindle-Generationen ein
Wer noch ein Kindle-Gerät aus den ersten Jahren hat, wird es vom kommenden Monat an nur noch eingeschränkt benutzen können. Amazon hat angekündigt, die Unterstützung für zwölf Modelle aus den Anfangszeiten des E-Book-Readers einzustellen. In der Folge wird es mit diesen Geräten nicht mehr möglich sein, neue Bücher zu kaufen oder Inhalte aus dem Kindle Store zu laden.
Offenbar hat Amazon bereits damit begonnen, betroffene Nutzer per E-Mail über die Umstellung zu informieren. Ein australischer Kindle-Besitzer hat die Nachricht erhalten, dass sein Modell vom 20. Mai an nur noch eingeschränkt funktioniert.
Die erste Kindle-Generation (Bild: Wikipedia / Jon Davis)
Diese Geräte sind betroffen
Amazon hat den Sachverhalt mittlerweile gegenüber mehreren US-Medien bestätigt und eine Liste der betroffenen Modelle veröffentlicht. Darauf finden sich Kindle-Modelle und Fire-Tablets aus den Jahren 2007 bis 2012, darunter auch der allererste veröffentlichte Kindle-Reader und das erste Paperwhite-Modell:
- Kindle 1 (2007)
- Kindle DX (2009)
- Kindle DX Graphite (2010)
- Kindle 3 (2010)
- Kindle 4 (2011)
- Kindle Touch (2011)
- Kindle 5 (2012)
- Kindle Paperwhite 1 (2012)
- Kindle Fire 1 (2011)
- Kindle Fire 2 (2012)
- Kindle Fire HD 7 (2012)
- Kindle Fire HD 8.9 (2012)
Teils wurden die Kindle-Geräte anfangs noch mit einer Tastatur ausgestattet. Später wurde dies durch die Möglichkeit zur Eingabe über den Bildschirm ersetzt. Eine übersichtliche Aufstellung der unterschiedlichen Kindle-Versionen findet sich bei Wikipedia.
Rabatt und Gutschein für Umsteiger
Amazon will im Vorfeld der Umstellung alle betroffenen Nutzer per E-Mail benachrichtigen. In den USA will Amazon betroffenen Nutzern einen Preisnachlass von 20 Prozent auf ein neues Modell gewähren. Zusätzlich soll es einen Gutschein für E-Books im Wert von 20 Dollar geben.. Bereits gekaufte Inhalte bleiben mit dem Amazon-Konto des Benutzers verbunden.
Weiterbetrieb ohne Amazon-Konto möglich
Die alten Geräte lassen sich auch ohne Anbindung an das Amazon-Konto weiterverwenden. Die wohl bekannteste Option für die lokale Verwaltung von E-Books mit Unterstützung für Kindle-Geräte ist sicherlich der E-Book-Manager Calibre.
Und weiterer Elektroschrott…
Eben nicht, lies den Artikel bitte bis zum ende.
Naja irgendwie schon weil man keine Bücher mehr runterladen kann.
Klar kann man sie noch nutzen aber halt schon sehr eingeschränkt.
Calibre ist alles andere als „sehr eingeschränkt“. Letztlich ist die Bindung an Amazon eine deutlich größere Einschränkung als die offene Nutzung mit Calibre
Und warum genau? Nur die Überschrift gelesen? Lässt sich unbegrenzt weiter nutzen, mit jailbreak direkt auch EPUBs der bekannten Buchhändler oder ungewandelt mit calibre.
Und warum muss ich das Gerät dazu erstmal knacken? Amazon sollte hier zumindest mal per Update den Kindle öffnen.
Welches Interesse hätte Amazon daran? Davon abgesehen kannst du problemlos Calibre nutzen.
Im Übrigen wird iOS 9 des iPhone 4S (das größtenteils deutlich jünger als die o.g. Geräte ist) auch fast von keiner App mehr unterstützt, verlangst du auch hier von Apple, dass sie das Gerät öffnen und den Google Playstore installieren lassen?
Lebenslang Whispernet …. nicht
begreift man anders, wenn man weiß, dass ein Leben ein Ende hat… somit ist lebenslang immer begrenzt…
Frage mich dennoch, was man von einem door opener Produkt wie dem geschlossenen Kindle Ökosystem erwartet…
Genauso naiv wäre es zu erwarten, dass Alexa geräteübergreifend funktioniert, statt nur seine Insel zu bespielen…
Man kann Bücher auch woanders kaufen – z.B. bei Thalia – und diese per USB suf den Kindle überzragen, oder noch besser wie im Beitrag erwähnt, die Sammlung mit Calibre verwalten. Damit macht man sich unabhängig.
Meine Frau und Tochter lesen 2 Bücher in der Woche. Sowas wie Calibre kommt da nicht in Frage.
Noch dazu, wenn man Kindle Unlimited als Abo hat
Was hat die Menge der gelesenen Bücher mit Calibre zu tun? Wenn sie 2 Bücher pro Woche lesen, ist der Akku der Geräte nach 13 bis 19 Jahren doch eh hinüber. Dein iPhone 3GS oder iPhone 4 hast du zwischenzeitlich auch bereits mehrfach ersetzt und die waren deutlich teurer als die überschaubaren paar EUR für neue Kindle Geräte.
Ich kann das für Deutschland bestätigen – die Mail kam heute Nacht. Mit 20% Rabatt auf ein Neugerät, aber kein Gutschein für neue E-Books
Buchpreisbindung in Deutschland. Evtl. deshalb kein Rabatt auf Bücher?
Ich habe einen Kindle Paperwhite. Lt. Display ist es die 5.Generation. Diese kam lt. Wikipedia Ende 2012 nach Europa. Lt. Wikipedia gab es davor keine Paperwhites älterer Generation. In der im Artikel genannten Aufstellung müsste es dann auch „Paperwhite (5.Generation)“ heißen. Offenbar hat Amazon die Generationsordnung der Nicht-Paperwhite-Geräte auf die Paperwhites übernommen.
Bei der Neueinrichtung des Paperwhite gibt es Probleme, wenn die 2 FA bei Amazon aktiviert war. Die alte Kindl-Software kommt damit nicht zurecht, so dass sie deaktiviert werden muss, damit der alte Kindl wieder dem Account hinzugefügt werden kann.
Der erste Kindle sieht aus wie aus den 90ern. Wobei dass die Teile auch schon zwanzig Jahre am Buckel haben ist auch unglaublich
Welcher neue kindle ist am meisten zu empfehlen?
Paperwhite, idealerweise in der Signature Edition. Gibt es als Upgrade für 159,99 EUR.
Im Zweifel tut es aber genauso der normale Kindle für 109 EUR, der entspricht dem Kindle Paperwhite von 2016.