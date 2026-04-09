Wer noch ein Kindle-Gerät aus den ersten Jahren hat, wird es vom kommenden Monat an nur noch eingeschränkt benutzen können. Amazon hat angekündigt, die Unterstützung für zwölf Modelle aus den Anfangszeiten des E-Book-Readers einzustellen. In der Folge wird es mit diesen Geräten nicht mehr möglich sein, neue Bücher zu kaufen oder Inhalte aus dem Kindle Store zu laden.

Offenbar hat Amazon bereits damit begonnen, betroffene Nutzer per E-Mail über die Umstellung zu informieren. Ein australischer Kindle-Besitzer hat die Nachricht erhalten, dass sein Modell vom 20. Mai an nur noch eingeschränkt funktioniert.

Die erste Kindle-Generation (Bild: Wikipedia / Jon Davis)

Diese Geräte sind betroffen

Amazon hat den Sachverhalt mittlerweile gegenüber mehreren US-Medien bestätigt und eine Liste der betroffenen Modelle veröffentlicht. Darauf finden sich Kindle-Modelle und Fire-Tablets aus den Jahren 2007 bis 2012, darunter auch der allererste veröffentlichte Kindle-Reader und das erste Paperwhite-Modell:

Kindle 1 (2007)

Kindle DX (2009)

Kindle DX Graphite (2010)

Kindle 3 (2010)

Kindle 4 (2011)

Kindle Touch (2011)

Kindle 5 (2012)

Kindle Paperwhite 1 (2012)

Kindle Fire 1 (2011)

Kindle Fire 2 (2012)

Kindle Fire HD 7 (2012)

Kindle Fire HD 8.9 (2012)

Teils wurden die Kindle-Geräte anfangs noch mit einer Tastatur ausgestattet. Später wurde dies durch die Möglichkeit zur Eingabe über den Bildschirm ersetzt. Eine übersichtliche Aufstellung der unterschiedlichen Kindle-Versionen findet sich bei Wikipedia.

Rabatt und Gutschein für Umsteiger

Amazon will im Vorfeld der Umstellung alle betroffenen Nutzer per E-Mail benachrichtigen. In den USA will Amazon betroffenen Nutzern einen Preisnachlass von 20 Prozent auf ein neues Modell gewähren. Zusätzlich soll es einen Gutschein für E-Books im Wert von 20 Dollar geben.. Bereits gekaufte Inhalte bleiben mit dem Amazon-Konto des Benutzers verbunden.

Weiterbetrieb ohne Amazon-Konto möglich

Die alten Geräte lassen sich auch ohne Anbindung an das Amazon-Konto weiterverwenden. Die wohl bekannteste Option für die lokale Verwaltung von E-Books mit Unterstützung für Kindle-Geräte ist sicherlich der E-Book-Manager Calibre.