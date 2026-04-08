macOS-Bug betrifft alle Server im Dauerbetrieb

Die vor allem durch ihr iMessage-Erweiterungskit Spectrum bekannt gewordenen Software-Entwickler Photon haben einen bemerkenswerten Fehler in macOS aufgetan. In ihrem Hausblog schreiben sie, dass mehr oder weniger jeder Mac abstürzt, sobald er 49 Tage am Stück läuft.

Überprüfen konnten wir diese Aussage auf die Schnelle nicht, aber vielleicht findet sich ja der eine oder andere Leser, der einen Mac als Heimserver betreibt und sich darüber wundert – oder damit abgefunden hat – dass alle anderthalb Monate ein Neustart fällig ist. Grundsätzlich sind die Rechner laut Apple ja so konzipiert, dass sie nie ausgeschaltet und höchstens nach einem Softwareupdate neu gestartet werden müssen.

Mac minis im Server-Rack

Netzwerkverbindungen werden blockiert

Für die begrenzte Laufzeit soll ein Fehler sorgen, der in allen Versionen von macOS vorhanden ist. Eine fehlerhafte Zeitberechnung im Kernel des Systems sei dafür verantwortlich, dass nach einer ununterbrochenen Laufzeit von rund 49 Tagen keine neuen Netzwerkverbindungen mehr aufgebaut werden können. Andere Funktionen des Systems würden zunächst weiterarbeiten, sodass der Fehler nicht sofort eindeutig erkennbar sei. Ein einfacher Neustart des Computers stellt in der Regel die vollen Systemfunktionen wieder her.

Nach Angaben der Entwickler hängt das Verhalten mit einem sogenannten Überlauf einer internen Zeitvariable zusammen. Diese Variable steuert, wie lange Netzwerkverbindungen im Hintergrund gespeichert bleiben, bevor sie automatisch geschlossen werden. Sobald der Zähler eine bestimmte Grenze erreicht, bleibe die interne Uhr für diese Verbindungen stehen.

Relevanz vor allem für Server und Dauerbetrieb

Betroffen seien grundsätzlich alle macOS-Rechner, die über einen längeren Zeitraum ohne Unterbrechung laufen und gleichzeitig Netzwerkverbindungen nutzen. Im Alltag vieler Privatanwender dürfte das Problem dennoch selten auftreten, da die Systeme hier regelmäßig durch Updates oder Wartungsarbeiten neu gestartet werden. Relevant wird das Problem vor allem, wenn man eigene Server betreibt oder für Rechenzentren und dergleichen verantwortlich ist.