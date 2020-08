WLAN-Garagentoröffner von Meross kommt mit HomeKit

Meross wird hierzulande in Kürze auch eine mit HomeKit kompatible Version seines WLAN-Garagentoröffners MSG100 anbieten. Wenn alles glatt läuft, kommt das Produkt schon nächsten Monat in Deutschland auf den Markt.

Bei dem Garagentoröffner von Meross handelt es sich um eine günstige Lösung zum Nachrüsten, die mit den Torantrieben verschiedenster Hersteller klar kommen dürfte. Die WLAN-Steuerung wird letztendlich wie ein zusätzlicher Wandtaster angeschlossen.

Der Hersteller bietet den Schalter in Deutschland schon seit geraumer Zeit in einer mit Amazon Alexa und Google Assistant kompatiblen Version an, aktuell sogar für weniger als 25 Euro. Die HomeKit-Version mit der Modellnummer MSG100HK dürfte wie gewohnt etwas teurer sein, stellt wohl aber eine attraktive Alternative zu teuren proprietären Lösungen sowie für Kunden, deren Antrieb sich bislang gar nicht auf HomeKit umrüsten lässt, zur Verfügung.

In HomeKit eingebunden lässt sich das Garagentor dann auch mit Apples Home-App oder einem Siri-Sprachbefehl steuern bzw. dessen Zustand kontrollieren. Standardmäßig kommt die Steuerung ansonsten mit der Möglichkeit, das Garagentor neben Alexa und Google auch über eine App des Herstellers zu bedienen.

Die Netzwerk-Anbindung des Meross-Garagentoröffners läuft über WLAN. Für den Betrieb wird somit vorausgesetzt, dass am Installationsort der Empfang von 2,4-GHz-WLAN gewährleistet ist.