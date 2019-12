Zum Nachrüsten: Garagentor per Sprachsteuerung und App öffnen

Das Garagentor per App oder Siri steuern? Bei uns verrichtet ja mittlerweile seit Jahren sehr zuverlässig Chamberlain MyQ seinen Dienst. Ärgerlich ist hier allerdings, dass der Hersteller sein HomeKit-Gateway nicht nach Deutschland bringen will. Diese Aussage vor Augen, halten wir uns hier mit Empfehlungen mittlerweile zurück.

Auf gleich zwei Nachrüst-Alternativen wurden wir dieser Tage von Lesern hingewiesen. Zum einen wäre da der günstige Meross Smart WLAN Garagentoröffner mit App und Alexa-Anbindung und dann noch das etwas teurere, aber mit HomeKit-Unterstützung beworbene ismartgate-System.

Zum Meross-Öffner können wir nicht viel sagen. Der gerade für nur 27 Euro erhältliche Sender lässt sich einer Leserzuschrift zufolge nicht nur leicht installieren, sondern auch zuverlässig per App oder Alexa steuern. Falls das Ding noch weitere Leser im Einsatz haben, packt euer Feedback gerne in die Kommentare.

Etwas ausführlicher berichtet Björn über seine Erfahrungen mit ismartgate. Das System war uns bis dato nicht bekannt und wir reichen den Leserbericht einfach mal direkt an euch durch. ismartgate ist in Deutschland bei Tink oder auch über Amazon Frankreich für rund 130 Euro erhältlich.

Ich möchte euch mal auf ein smartes Garagentorsystem hinweisen, welches ich bei Tink entdeckt habe. Es ist von dem Hersteller iSmartGate. Es kann quasi bei allen möglichen Garagentormotoren nachgerüstet werden und es ist keine Bastellösung wie man es mehrfach im Internet finden kann (wobei diese eigentlich auch alle gut funktionieren, aber man eben in HomeKit mehrere Schalter basteln muss).

Ich nutze das System jetzt seit einigen Tagen und bin wirklich begeistert. Mich wundert dass das System noch nicht mehr Aufmerksamkeit bekommen hat. Vor allem bei dem Preis-Leistungsverhältnis. Ein neuer Hörmann Motor hätte mich mit HomeKit Integration fast das dreifache gekostet, wenn sie endlich vollwertig Verfügbar sind.

ISmartGate ist halt offiziell zertifiziert und kann auch in CarPlay genutzt werden.

Die Einrichtung war wirklich auch Idiotensicher. Online kann man schauen wie man es am eigenen Motor anschließen muss (es sind Gefühlt 100 Hersteller mit 1000 Modellen) und zur Not eigene Anleitung vom Motorenhersteller aufschlagen. Es war wirklich auch für Laien easy.