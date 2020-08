Pixelmator Pro vergünstigt und mit Update-Versprechen

Pixelmator Pro gehört zu den bekanntesten und beliebtesten Bildbearbeitungsprogrammen auf dem Mac. Die Entwickler der App sind dafür bekannt, ihre App nicht nur zu pflegen, sondern auch im Funktionsumfang regelmäßig zu erweitern. Bei Apple genießt das Programm ebenfalls hohes Ansehen und wurde in der Vergangenheit auch schon mit dem Design-Preis „Apple Design Award“ ausgezeichnet.

Aktuell bieten die Pixelmator-Entwickler ihre App mit deutlichem Preisnachlass an. Statt 43,99 Euro bezahlt man im Mac App Store im Moment lediglich 30,99 Euro für das Programm.

Mit der Sonderaktion feiern Pixelmator-Entwickler die Tatsache, dass ihre Anwendung im Mac App Store mittlerweile mehr als 10.000 Mal bewertet wurde und mit 4,8 von 5 Sternen einen beachtlichen Schnitt hält.

Seit der Veröffentlichung von Pixelmator Pro vor drei Jahren hat die App bereits 40 Updates gesehen. Sieben davon laufen unter der Kategorie „Major Update“ mit nennenswerten Funktionserweiterungen und Neuerungen.

Aktuell steht Pixelmator Pro in Version 1.7.1 zum Download bereit. Die nächsten Aktualisierungen sind den Entwicklern zufolge aber bereits in Arbeit. Ganz wichtig ist in diesem Zusammenhang das vom Pixelmator-Team ausgegebene Versprechen, dass auch das anstehende Update auf Pixelmator Pro 2.0 für Bestandskunden kostenlos sein wird. Details zu dem kommenden Versionssprung sind noch. nicht bekannt, doch die Entwickler versprechen mit dem Update etwas „ganz Besonderes“.