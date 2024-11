Withings und Govee starten mit frühen Black-Friday-Rabatten

Withings startet in diesem Jahr früh in den Black Friday und bietet zahlreiche seiner Gesundheitsprodukte mit deutlichem Preisnachlass an. Eine Übersicht der aktuellen Aktionsartikel könnt ihr hier bei Amazon abrufen.

Über das Preis-Leistungs-Verhältnis der neuesten und teuersten Withings-Waage „Body Scan“ darf man streiten, den gewöhnlichen Körperwaagen von Withings können wir jedoch ein hervorragendes Zeugnis ausstellen. Je nach Modell werden neben dem Gewicht verschiedene weitere Messwerte erfasst und in der zugehörigen Withings-App gesammelt.

Withings hat vor rund 15 Jahren die erste Körperwaage mit App-Anbindung auf den Markt gebracht und sein Angebot im Gesundheitsbereich mittlerweile deutlich erweitert. Neben Blutdruckmessgeräten, einem Fieberthermometer und verschiedenen Gesundheitsuhren bietet das Unternehmen auch „Sleep Analyzer“ genannte Matten zur Schlafüberwachung an. Diese werden unter der Matratze platziert und erfassen erstaunlich detailliert Schlafphasen, Herzfrequenz, Schnarchen und Schlafstörungen wie Schlafapnoe.

Bei uns ist die derzeit für 122 Euro erhältliche Waage „Withings Body Cardio“ gemeinsam mit einer „Sleep Analyzer“-Matte seit mehreren Jahren dauerhaft und zuverlässig im Einsatz. Die günstigste Withings-Waage „Body Smart“ wird momentan für 79 Euro angeboten.

Govee-Beleuchtung für innen und aussen mit Rabatt

Und wenn wir bei den frühen Black-Friday-Angeboten sind, wollen wir gleich noch auf die Sonderangebote von Govee hinweisen. Hier gibt es verschiedenste Beleuchtungsartikel für den Innen- und Außenbereich durch Gutscheinaktionen teils massiv im Preis gesenkt.

Govee bietet hier beispielsweise Lichterketten für den Weihnachtsbaum, Terrasse und Garten vergünstigt an und auch die zuletzt von uns vorgestellten, über Matter mit HomeKit kompatiblen Govee-Produkte gibt es deutlich im Preis gesenkt. Die Govee Floor Lamp 2 bekommt man für 99 Euro, und die Outdoor-Wandleuchte von Govee gibt es einzeln für 69,99 Euro, im Zweierpack bezahlt man sogar nur 55 Euro pro Stück.