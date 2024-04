Smarte Stehlampe von Govee dank Matter auch in HomeKit

Der Hersteller Govee hat seine Stehlampe Lyra überarbeitet. Die neue Version der Leuchte wird unter dem Namen Govee Floor Lamp 2 verkauft und bringt nicht nur mehr Leuchtkraft, sondern lässt sich dank Matter auch in zusätzliche Smarthome-Umgebungen integrieren.

Die neue Stehlampe von Govee ist mit 152 Zentimetern ein ganzes Stück höher als ihre Vorgängerversion und leuchtet in Verbindung mit der erhöhten Leuchtkraft von jetzt 1.725 Lumen heller und größere Flächen aus.

RGB-Farben und verschiedene Weißtöne

Mit dem Kürzel RGBICWW als Beschreibung für die Beleuchtungsoptionen will der Hersteller ausdrücken, dass die Lampe sowohl den RGBIC-Modus unterstützt, als auch separate LEDs für Warm- und Kaltweißtöne zwischen 2.200 und 6.500 Kelvin besitzt. RGBIC steht für das Konzept, dass jede LED mit einem eigenen Controller angesteuert und separat gesteuert werden kann.

Dank der neu integrierten Matter-Unterstützung lässt sich die neue Version der Stehlampe von Govee nicht mehr nur mit Google Home und Amazon Alexa, sondern auch mit weiteren Smarthome-Plattformen wie HomeKit verbinden. Die klassische Lichtsteuerung nach Farbe und Helligkeit ist dann auch über die Home-App oder per Siri-Sprachbefehl möglich.

Animierte Lichteffekte und Musiksteuerung

Ergänzend lassen sich über die App des Herstellers allerdings auch noch animierte Lichteffekte aufrufen. Ab Werk stehen hier 80 voreingestellte Szenen wie Sonnenuntergang, Nachtlicht oder Regenbogen zur Verfügung, zudem kann man eigene Lichteffekte erstellen und speichern.

Die smarte Stehlampe von Govee ist zudem mit einer beispielsweise für Partys netten Musikoption ausgestattet, bei der ein integriertes Mikrofon die Beleuchtung abhängig von den Umgebungsgeräuschen steuert.

Die Govee Floor Lamp 2 kostet regulär 149,99 Euro und ist aktuell zum Einführungspreis von 119,99 Euro erhältlich. Falls ihr bei Amazon bestellt, müsst ihr hierfür den Rabattcoupon auf der Produktseite aktivieren.

In der kommenden Woche will Govee noch eine Pro-Version der Lampe in den Handel bringen, bei der zum Preis von 219,99 Euro dann auch noch ein Bluetooth-Lautsprecher integriert ist.