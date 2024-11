Pexar 2K: Wir haben den digitalen 11-Zoll-Bilderrahmen ausprobiert

Bei dem Namen Lexar denken wir erstmal an Speichermedien, seit wenigen Wochen bietet der Hersteller allerdings auch digitale Bilderrahmen an, die unter der Markenbezeichnung Pexar vertrieben werden. Die Produkte sollen sich vor allem durch einen hochwertigen Touchscreen von der Konkurrenz absetzen.

In Deutschland ist mit dem 2K 11-Zoll-Bilderrahmen bislang nur das Topmodell von Pexar zu haben, und wir haben direkt einen Blick darauf geworfen. Der zweite von Pexar angebotene, mit 10,1 Zoll etwas kleinere und mit einer geringeren Auflösung ausgestattete digitale Bilderrahmen wird möglicherweise im kommenden Jahr folgen.

Pexar spielt im oberen Preissegment dieser Kategorie und tritt dort gegen Produkte wie die Aura-Bilderrahmen an. Alleinstellungsmerkmal des Pexar 11 Zoll ist hier der mit einer Anti-Reflex-Beschichtung ausgestattete hochauflösende Touch-Bildschirm. Die 2K-Version des Pexar-Bilderrahmens stellt 2.000 x 1.200 Bildpunkte dar und stellt die gespeicherten Bilder auch aus ungünstigen Blickwinkeln in hervorragender Qualität und ohne störende Spiegelungen dar.

App und Online-Verbindung optional

Grundsätzlich lassen sich die Pexar-Bilderrahmen auch komplett ohne App verwenden. Sämtliche Einstellungen werden über den berührungsempfindlichen Bildschirm vorgenommen, dabei stehen auch Funktionen wie die Anzeige von Datum und Uhrzeit sowie Wetterinfos in der Bildschirmecke zur Verfügung. Grundsätzlich kann der Bilderrahmen auch komplett offline betrieben werden. Über die Touchscreen-Einstellungen kann man auch detaillierte Betriebszeiten für den Bilderrahmen vorgeben, wenn man möchte, für jeden Wochentag separat.

Bilder lassen sich alternativ zur Übertragung per App auch mithilfe von SD-Karten oder USB-Sticks hinzufügen. Die auf der Rückseite eingesteckten Speicherkarten oder Sticks können auch als Erweiterung für den im Pexar-Bilderrahmen vorhandenen Speicher um bis zu 1 TB verwendet werden. Allerdings ist das 11-Zoll-Modell bereits ab Werk mit 32 GB vergleichsweise üppig mit Speicher bestückt, den man neben Bildern auch mit kurzen Videos im Format MP4 oder 3GP füllen kann.

Gut bedienbarer Touch-Bildschirm

Generell macht die Hardware des Geräts und vor allem auch der Bildschirm einen sehr guten Eindruck. Die Prozessorleistung erlaubt eine flüssige Darstellung der Diashows und eine problemlose Touch-Bedienung.

Bei den Aufstelloptionen zeigt sich der Pexar-Bilderrahmen sehr flexibel. Auf der Rückseite sind Langlöcher für die Wandaufhängung vorbereitet. In der Regel dürfte man das Gerät jedoch auf einem Regal oder dergleichen platzieren. Für diesen Zweck wird ein einfacher, aber zuverlässiger Magnetfuß mitgeliefert, mit dessen Hilfe man den Rahmen sowohl im Quer- als auch im Hochformat platzieren kann.

Der Rahmen bringt extrem wenig Gewicht auf die Waage, was von Vorteil für die Wandbefestigung ist, aber beim Auspacken ein wenig „billig“ wirkt. Dieser subjektive Eindruck kommt jedoch nur bei der direkten Handhabung zum Tragen, schließlich steht oder hängt der Pexar in der Regel dauerhaft an seinem Platz

App-Anbindung mit Abstrichen

Gewöhnungsbedürftig ist allerdings die zugehörige App. Lexar kombiniert seine Hardware hier mit der Drittanbieterlösung Frameo, an deren Betriebssystem für den Rahmen es nichts auszusetzen gibt, die App auf uns allerdings etwas umständlich wirkt und zudem nur eingeschränkt funktioniert, wenn man kein kostenpflichtiges Abo abschließen will.

Bevor wir weiter auf diesen Umstand eingehen, soll allerdings gesagt sein, dass man die Anwendung für die reine Übertragung der Bilder und auch ohne Benutzerkonto verwenden kann. Doch muss man Lexar ankreiden, dass bei einem Bilderrahmen in dieser Preisklasse auch ohne Abo der volle Funktionsumfang gegeben sein sollte.

Wenn man sich die jährlich fälligen 17 Euro für das Plus-Abo spart, ist die Anzahl der gleichzeitig übertragbaren Fotos auf zehn und die maximale Länge von Videos auf 15 Sekunden begrenzt. Zudem verzichtet man auf die Möglichkeit, die auf dem Rahmen gespeicherten Bilder auch in der App zu sehen und diesen in der Frameo-Cloud zu speichern. Auf die beiden letztgenannten Punkte können wir verzichten, aber die Upload-Beschränkungen sind einfach doof.

Positiv ist anzumerken, dass die Freigabe zum Upload auch für Freunde und Familienmitglieder ganz einfach über eine Zahlenreihe oder das Scannen eines QR-Codes erteilt werden kann. Auch hier ist es nicht nötig, sich mit Benutzerdaten zu registrieren.

Vor dem Senden von Bildern an den Rahmen hat man auch die Möglichkeit, Bildbeschreibungen mit bis zu 140 Zeichen Länge einzugeben, die dann auf dem Bilderrahmen mit angezeigt werden. Ein Lob an die Frameo-Entwickler gilt es allerdings auch zu vergeben: Bei Bildern, die im Rahmen beschnitten werden, kann man vor dem Upload jeweils einen Bereich festlegen, der zwingend im angezeigten Bildausschnitt enthalten sein soll.

Unterm Strich liefert Lexar hier einen von der Darstellungsqualität und Leistung her sehr gutes Foto-Display in einem schlichten aber dank des abnehmbaren Ständers sehr flexibel verwendbaren Rahmen. Bei der App muss man Abstriche machen – ob man damit leben kann, hängt im Wesentlichen davon ab, wie intensiv man die Anwendung auch im Anschluss an die Ersteinrichtung noch nutzen will.

Regulär wird der Kaufpreis für den Pexar 11 Zoll mit 179,99 Euro angegeben. Momentan ist der digitale Bilderrahmen aber bereits zum Preis von 143,99 Euro erhältlich.