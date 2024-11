Wann kommt der nächste Apple Store nach Deutschland?

So langsam wäre es mal wieder an der Zeit, dass Apple ein weiteres Ladengeschäft in Deutschland eröffnet. Es gibt zwar bereits 16 Apple Stores in Deutschland, diese bieten aber keineswegs eine auch nur annähernd gute räumliche Abdeckung. Wir sehen hier noch deutlich Luft nach oben.

Die letzte Neueröffnung in Deutschland liegt inzwischen drei Jahre zurück. Ende November 2021 wurde der zweite Berliner Apple Store in der dortigen Rosenthaler Straße im Stadtteil Mitte eingeweiht. Seither ist es um dieses Thema ziemlich ruhig geworden.

Falls sich die letzten Gerüchte um anstehende Erweiterungen bewahrheiten, könnte im kommenden Jahr nach vier Jahren „Ruhezustand“ wieder ein neuer Apple Store in Deutschland eröffnen. Angeblich plant Apple, 2025 sein erstes Ladengeschäft in Dortmund zu eröffnen.

Zwei Jahre später soll dann wieder München an der Reihe sein. Hier soll im Jahr 2027 eines der beiden dort bereits vorhandenen Apple-Ladengeschäfte einen Neubau am Georg-Kronawitter-Platz beziehen. In der Münchener Rosenstraße hat im Dezember 2008 der erste deutsche Apple Store seine Tore geöffnet.

Immer wieder wird berichtet, dass Apple auch in anderen Städten aktiv nach geeigneten Immobilien sucht. Konkret haben wir diesbezüglich aber schon länger nichts mehr gehört.

Madrid bekommt seinen fünften Apple Store

Während wir uns so wie es aussieht in Deutschland noch ein ganzes Weilchen gedulden müssen, freut man sich in Spanien über den mittlerweile fünften Apple Store in Madrid. Lasst euch von dieser Konzentration aber nicht täuschen, insgesamt gibt es in Spanien lediglich zwölf Apple-Ladengeschäfte, davon fünf in Madrid und zwei in Barcelona.

Die Eröffnung des neuen Apple Store La Vaguada ist für den 28. November angesetzt. Die wenigsten von euch werden da zufällig in der Nähe sein, aber wie mittlerweile üblich, hat Apple aus diesem Anlass neue Hintergrundbilder erstellt, die sich auf der Webseite zum neuen Apple Store kostenlos für den Mac, das iPhone oder das iPad herunterladen lassen.