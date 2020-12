WinterFest: Unabhängige Mac-Entwickler bieten 25% Preisnachlass

Unter dem Titel WinterFest bieten derzeit wieder Entwickler verschiedenster Mac-Anwendungen ihre Programme mit Preisnachlass an. Bei der Aktion handelt es sich um die Winterausgabe des uns sonst meist aus dem Sommer bekannten „Festival of Artisanal Software“. Der Titel soll die Grundidee betonen, dass sich die hier zusammengeschlossenen Entwickler noch in klassischer, „handwerklicher“ Tradition sehen. Dementsprechend stehen auch die meisten der gelisteten Anwendungen schon lange Jahre als Mac-Begleiter zur Verfügung.

Mit dabei ist die Dokumentenverwaltung Devonthink ebenso wie der PDF-Editor PDFPen, die Editoren Mellel und BBEdit, Mac-Helfer wie Trickster und Tembo oder der Foto-Geoagger Houdahgeo. Ausführliche Infos zu den einzelnen Programmen und der Aktion selbst findet ihr auf der zugehörigen Webseite.

Fast alle Anwendungen der teilnehmenden Entwickler lassen sich mit dem Gutscheincode „WINTERFEST2020“ mit einer Preisreduzierung von 25% erwerben. Die Aktion läuft noch bis zum 5. Januar 2021.