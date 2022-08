Mac-App Velja: Freeware öffnet Links im Wunsch-Browser

Wir können euch den Download der gänzlich kostenlosen Mac-Applikation Velja nur ans Herz legen, erst recht wenn ihr euch im Web nicht ausschließlich mit einem Browser bewegen solltet. Wer etwa Safari als privaten Web-Browser und Googles Chrome für seine Homeoffice-Aufgaben nutzen sollte, der kann sich mit Velja einen verlässlichen Helfer zur Seite stellen, der sich darum kümmert, welche Links in welchen Browser-Applikationen geöffnet werden.

Dies kann hilfreich sein, wenn man bei identischen Portalen mit unterschiedlichen Logins angemeldet ist und die unterschiedlichen Profile fest an die installierten Browser gekoppelt hat. Doch es gibt auch zahlreiche weitere Gründe wie mögliche Inkompatibilitäten von Webseiten, Datenschutz-Vorlieben oder auch Online-Bezahlungen – Apple Pay lässt sich bislang ja ausschließlich in Safari nutzen.

Um das hin und her springen zwischen bereits installierten Browsern so einfach wie möglich zu machen, bietet sich Velja an. Velja wird installiert, ihrerseits zum Standard-Browser eures Macs befördert, und bietet euch dann im Bedarfsfall die Möglichkeit an einen Link aus der gerade eingegangenen E-Mail oder einen Link aus dem Unternehmensdokument in einem beliebigen Browser zu öffnen. Um nicht jedes Mal gefragt zu werden legt ihr in Velja einen Standard-Browser fest und lasst euch die Auswahl-Anzeige einblenden, indem ihr bei Bedarf einen Link mit gedrückter FN-Taste anklickt.

Darüber hinaus lassen sich mit Velja intelligente Regeln definieren, festlegen welche Apps welche Browser öffnen sollen und sogar Tracking-Anhänge von URLs entfernen bevor diese an den gewünschten Ziel-Browser weitergegeben werden. Gerade auf Version 1.9 aktualisiert, lässt Velja nun auch die Auswahl des zu nutzenden Browser per Control+Tab zu und anonymisiert TikTok-Links.