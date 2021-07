In der US-Pressemitteilung zur Ankündigung des Windows 365 Cloud PC nennt Microsoft spezifisch auch Macs und iPads als mögliche Ziele der virtuellen Rechner, die sofort booten sollen. Was die Preisgestaltung des Service-Angebotes angeht, müssen wir uns allerdings noch ein paar Wochen gedulden. Diese wurde auch während der 40 Minuten langen Präsentation des neuen Angebotes noch nicht thematisiert.

Mit Windows 365 schaffen wir eine neue Kategorie: den Cloud-PC. So wie die Anwendungen durch Software-as-a-Service (SaaS) in die Cloud kamen, bringen wir jetzt das Betriebssystem in die Cloud. Damit bieten wir Unternehmen mehr Flexibilität und einen sicheren Weg, ihre Arbeitskräfte zu befähigen, unabhängig von ihrem Standort produktiver und besser vernetzt zu sein.

Betriebssystem in der Cloud Windows auf dem iPad: Windows 365 startet am 2. August

Insert

You are going to send email to