Erster Eingriff in 10 Jahren Wikipedia in neuem Design: Neuer Look für das Online-Lexikon

Seit dem 1. April 2025 präsentiert sich die deutschsprachige Wikipedia in einem neuen Design. Die verantwortliche Wikimedia Foundation hat eine neue Benutzeroberfläche entwickelt und eingeführt. Die Umstellung auf das neue Design „Vector 2022" erfolgte nach einer dreijährigen Entwicklungsphase. Verbesserte Navigation und Lesbarkeit Ein zentrales Element der neuen Benutzeroberfläche ist das überarbeitete Layout, das die Lesbarkeit der Artikel verbessern soll. So wurde eine maximale Zeilenlänge eingeführt, die das Erfassen von Inhalten erleichtern soll. Im besten Fall fördert die kompaktere Darstellung die Übersichtlichkeit und die Konzentration beim Lesen. Dennoch bleibt für Nutzer, die eine breitere Ansicht bevorzugen, die bisherige Variante optional verfügbar. Das neue Design der Wikipedia |Header-Grafik: Rasmus Giesel Ein weiteres neues Feature ist die fixierte Kopfzeile. Für angemeldete Nutzerinnen und Nutzer bleibt der obere Bereich der Seite nun beim Scrollen sichtbar, sodass häufig genutzte Funktionen wie die Versionsgeschichte, der Link zur Diskussionsseite oder die Bearbeitungswerkzeuge stets griffbereit sind. Wikipedia erhält neues Design: Erster Eingriff in 10 Jahren Suche mit Autovervollständigung Auch die Suchfunktion wurde überarbeitet und bietet nun Autovervollständigung sowie eine Vorschau mit Kurzbeschreibung und Vorschaubild. Diese Änderungen sollen die Suche nach Informationen erleichtern und die Nutzung effizienter gestalten. Besonders praktisch für Vielnutzer ist die neue Platzierung der Sprachauswahl in der Titelzeile der Artikel. Dies soll den Wechsel zwischen verschiedenen Sprachversionen schneller machen. Mit dem permanent sichtbaren Inhaltsverzeichnis, das nun in die linke Seitenleiste integriert ist, lässt sich die Struktur eines Artikels besser erfassen. Diese Navigation ermöglicht ein schnelles Springen zwischen einzelnen Abschnitten, ohne den Überblick zu verlieren. Stärkung der neutralen Sichtweise Gleichzeitig mit der Einführung des neuen Designs weist die Wikimedia Foundation darauf hin, dass die Wahrung der Neutralität ein zentrales Prinzip der Wikipedia bleibt. Angesichts des sinkenden Vertrauens in Online-Informationen sei es wichtiger denn je, die Prinzipien der neutralen Berichterstattung zu stärken. Eine Arbeitsgruppe aus Freiwilligen, Forschern und Beratern wird Empfehlungen für die Verbesserung der Richtlinien erarbeiten. Ziel ist es, den vielfältigen Herausforderungen im Umgang mit strittigen und aktuellen Themen besser begegnen zu können und die Integrität der Wikipedia zu bewahren.