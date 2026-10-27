Widgets – Mini Apps: Das Mac-Dashboard ist zurück

Das Dashboard war eine der bekanntesten Neuerungen, die Apple im Jahr 2005 mit Mac OS X Tiger eingeführt hat. Die kleinen Hilfsprogramme waren Vorläufer der heutigen macOS-Widgets. Ab Werk standen hier unter anderem ein Kalender, ein Notizzettel, eine Wettervorhersage, eine Weltzeituhr und eine Steuerung für iTunes zur Verfügung.

Neun Jahre später begann mit OS X Yosemite der Abschied vom Dashboard. Apple deaktivierte die Funktion standardmäßig, ermöglichte aber weiterhin die manuelle Aktivierung. Mit macOS Catalina wurde das Dashboard 2019 dann vollständig entfernt.

Dashboard kehrt zurück

Der Entwickler Justin Hunt lässt das Mac-Dashboard mit seiner Mac-Anwendung Widgets – Mini Apps wieder aufleben. Die kostenlos im Mac App Store erhältliche Software stellt mehrere der damaligen Hilfsprogramme in einer dem Original nachempfundenen Form bereit.

Das Dashboard lässt sich über ein Tastenkürzel, eine Funktionstaste oder eine aktive Bildschirmecke einblenden. Die Widgets stehen dann unmittelbar zur Verfügung und verschwinden per Mausklick wieder. Im Gegensatz zu den mit macOS Sonoma eingeführten Schreibtisch-Widgets erscheinen sie nur bei Bedarf auf einer separaten Ebene.

Wetter, Weltzeituhr und weitere Hilfsprogramme

Neben einer Wettervorhersage und einer Weltzeituhr sind ein Taschenrechner und ein Einheitenumrechner enthalten. Letzterer unterstützt auch die Umrechnung von Währungen. Wettervorhersage und Weltzeituhr lassen sich mehrfach im Dashboard platzieren, um Informationen für verschiedene Orte gleichzeitig anzuzeigen.

Hinzu kommen eine Kontaktübersicht und ein Kalender, die auf die in iCloud gespeicherten Kontakte und Termine zugreifen. Ein Notizzettel-Widget ermöglicht es zudem, kurze Texte festzuhalten, ohne dafür eine separate Anwendung öffnen zu müssen.

Die Anwendung richtet sich damit vor allem an Mac-Nutzer, die das frühere Dashboard und damit die Möglichkeit vermissen, mehrere kleine Hilfsprogramme gemeinsam aufrufen zu können.