Wichtige Sicherheitsupdates für Big Sur und Catalina stehen bereit

Apple hat nochmal zwei Aktualisierungen für ältere Mac-Betriebssysteme nachgelegt. macOS Big Sur 11.6.4 und das Sicherheitsupdate 2022-002 für macOS Catalina stehen auf den betreffenden Systemen über die Update-Funktion in den Systemeinstellungen zur Installation bereit.

Details zu den enthaltenen Sicherheitsverbesserungen lässt Apple noch offen. In der offiziellen Liste mit Informationen zu den Apple-Sicherheitsupdates finden sich die neuen Versionen zwar gelistet, allerdings wurden dazu bislang noch keine sogenannten keine CVE-Einträge, also detaillierte Informationen zu den enthaltenen Fehlerbehebungen veröffentlicht. CVE steht für „Common Vulnerabilities and Exposures“, was übersetzt so viel wie häufige Schwachstellen und Risiken bedeutet.

Es ist anzunehmen, dass Apple mit diesen neuen Betriebssystemversionen die bereits vergangene Woche auf Rechnern mit macOS Monterey und weiteren Apple-Geräten behobene, unter der Kennung CVE-2022-22620 geführte kritische Sicherheitslücke stopft. Den in diesem Zusammenhang verfügbaren Angaben zufolge wurde es durch einen Fehler in Apples Browser-Engine WebKit möglich, dass Angreifer mithilfe von speziell erzielten Web-Inhalten beliebigen Programmcode auf den Zielgeräten ausführen können. Apple zufolge lagen Informationen vor, nach denen die Schwachstelle bereits aktiv ausgenutzt wurde, was eine nicht nur eine kurzfristige Behebung, sondern auch eine möglichst rasche Installation der Updates erforderlich macht.

Für Nutzer von macOS Big Sur und macOS Catalina kam vergangene Woche bereits erste Hilfe in Form der für diese Betriebssysteme veröffentlichten Safari-Version 15.3. Nun scheinen die Korrekturen auch unter diesen älteren Systemversionen vollständig implementiert. Nutzer dieser früheren Versionen von macOS sollten das Update auf macOS Big Sur 11.6.4 und das Sicherheitsupdate 2022-002 für macOS Catalina somit zeitnah auf ihren Computern installieren.