Microsoft Bing als Safari-Erweiterung und Wallpaper-App erhältlich

Auch in den Safari-Einstellungen wird weiterhin Google beziehungsweise die sonst gewählte Alterantive als Standardsuchmaschine angezeigt. Wer den Spuk beenden will, muss die Bing-Erweiterung von Microsoft entweder in den Safari-Einstellungen deaktivieren oder von dort aus gleich wieder komplett deinstallieren.

Diese Idee wird allerdings durch die Tatsache zunichte gemacht, dass sich die Microsofts Bing-Erweiterung für Safari mal eben ungefragt und durch die Hintertür als Standardsuchmaschine festlegt. Ob das so korrekt und gewollt ist, muss sich zeigen. Zumindest ein Stück weit scheint Apples App-Store-Kontrolle hier gepennt zu haben, denn nach der Installation von Bing für Safari wird bei der Eingabe eines Suchbegriffs direkt in die Adressleiste zwar weiterhin „Google durchsuchen“ angezeigt, die Ergebnisseite allerdings von Microsoft Bing geliefert.

Mit Bing for Safari stellt Microsoft jetzt eine erweiterte Safari-Integration seines Webbrowsers Bing für Mac-Nutzer bereit. Die Erweiterung setzt sich in die Safari-Menüleiste und bietet von dort aus direkten Zugriff auf Bing-Einstellungen und aktuelle Meldungen.

