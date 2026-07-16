„Where’s Wanda?“: Deutsche Apple-Serie geht im Oktober weiter

Apples erste deutschsprachige Originalserie kehrt im Herbst zurück. Die zweite Staffel der schwarzhumorigen Krimikomödie „Where’s Wanda?“ startet am 21. Oktober bei Apple TV. Erste Bilder zeigen Heike Makatsch, Axel Stein, Lea Drinda und Leo Simon erneut als Familie Klatt.

Die neuen Folgen setzen nach den turbulenten Ereignissen der ersten Staffel an. Wer diese bislang nicht gesehen hat, sollte bei den folgenden Details vorsichtig sein.

Wanda gerät unter Mordverdacht

Eigentlich glauben Carlotta und Dedo Klatt, dass nach der Rückkehr ihrer Tochter endlich wieder Normalität einkehren kann. Daraus wird allerdings nichts: Wanda wird über einer Leiche stehend erwischt und gerät unter Mordverdacht. Ihre Familie versucht daraufhin mit allen verfügbaren Mitteln, ihre Unschuld zu beweisen und den tatsächlichen Täter zu finden.

Die Ermittlungen führen die Klatts erneut hinter die gepflegten Fassaden ihrer Heimatstadt Sundersheim. Dort stoßen sie auf das kriminelle Milieu der vermeintlich verschlafenen Vorstadt und bringen sich mit ihren eigenwilligen Nachforschungen erwartungsgemäß selbst in Schwierigkeiten.

Acht neue Folgen bis Dezember

Die zweite Staffel umfasst erneut acht Episoden. Apple stellt zum Auftakt am 21. Oktober eine Folge bereit, anschließend erscheint jeweils mittwochs eine weitere. Das Staffelfinale ist für den 9. Dezember vorgesehen. Einen Trailer zu den neuen Folgen hat Apple bislang noch nicht veröffentlicht.

„Where’s Wanda?“ war 2024 als erste deutschsprachige Apple-Originalserie gestartet. Im Mittelpunkt stand zunächst das Verschwinden der 17-jährigen Wanda. Weil die polizeilichen Ermittlungen kaum vorankamen, begann ihre Familie, Nachbarn mit versteckten Kameras auszuspionieren.

Wir hatten die Mischung aus Krimi, Familiendrama und schwarzem Humor bereits bei der Veröffentlichung des Trailers zur ersten Staffel vorgestellt. Alle bisherigen Folgen stehen bei Apple TV zum Abruf bereit und bieten noch ausreichend Zeit, die Geschichte vor dem Start der Fortsetzung nachzuholen.