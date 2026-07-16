Guetta, Garrix und Harris: Tomorrowland live bei Apple Music

Apple Music bringt das Tomorrowland an diesem Wochenende zu Hörern weltweit. Vom 17. bis 19. Juli überträgt Apple Music Club Radio ausgewählte Auftritte des belgischen Festivals als kostenlosen Audiostream. Die Sendungen beginnen an allen drei Tagen um 15 Uhr deutscher Zeit.

Die Liveübertragung umfasst DJ-Sets von insgesamt sechs Bühnen. Zum Apple Music Club Radio gelangt ihr über die Musik-App oder den Browser. Ein kostenpflichtiges Apple-Music-Abonnement wird für das laufende Radioprogramm nicht benötigt.

Sechs Bühnen und große Namen

Das angekündigte Programm versammelt zahlreiche bekannte Namen der elektronischen Musik. Zu hören sind unter anderem Armin van Buuren, Calvin Harris, David Guetta, FISHER, John Summit, Martin Garrix und Sara Landry. Auch mehrere deutsche Künstler sind vertreten, darunter Marlon Hoffstadt, Malugi und Kevin de Vries.

Apple überträgt nicht das vollständige Festivalprogramm, sondern eine Auswahl von Auftritten des ersten Tomorrowland-Wochenendes. Das Festival selbst findet im belgischen Boom statt und verteilt seine Künstler auf mehr als ein Dutzend unterschiedlich ausgerichtete Bühnen.

Wiederholungen und Sets in 3D Audio

Wer einen Auftritt verpasst, bekommt im Laufe des Wochenendes weitere Möglichkeiten zum Reinhören. Apple Music Club Radio soll auch Wiederholungen der jeweils am Vortag übertragenen Sets ins Programm nehmen.

Ausgewählte Mitschnitte werden nach der Liveübertragung zudem dauerhaft in der Sammlung „Tomorrowland Live Sets“ bereitgestellt. Für diese Abrufversionen ist ein Apple-Music-Abonnement erforderlich. Ein Teil der DJ-Sets wird außerdem in 3D Audio angeboten.

Die Tomorrowland-Sammlung enthält bereits zahlreiche ältere Auftritte, darunter Sets von Martin Garrix, Charlotte de Witte, Swedish House Mafia und Armin van Buuren sowie mehrere historische Festivalmitschnitte von Avicii.

Kostenloses Festivalradio

Tomorrowland ist der nächste große Partner der noch jungen Reihe „Apple Music Club Live“. Zuvor hatte Apple bereits Übertragungen vom EDC Las Vegas und vom britischen Warehouse Project angeboten. Weitere Livestreams aus Clubs, Festivalhallen und den eigenen Apple-Music-Studios sollen folgen.