Nach Fehler: Philips Hue ersetzt ausgefallene Bridge Pro

Ein Firmwarefehler konnte einzelne Exemplare der Philips Hue Bridge Pro dauerhaft außer Betrieb setzen. Der Hersteller hat das Problem inzwischen bestätigt und verspricht betroffenen Nutzern einen kostenlosen Austausch – unabhängig davon, ob sich die Steuerzentrale noch innerhalb der Garantiezeit befindet.

Der Ausfall trat nur unter einer ungewöhnlichen Kombination mehrerer Bedingungen auf. Betroffene Nutzer hatten automatische Updates deaktiviert, ihre Bridge längere Zeit mit einer älteren Firmware betrieben und anschließend eine bereits seit mehr als zehn Tagen auf dem Gerät zwischengespeicherte Aktualisierung manuell gestartet.

Weniger als 100 Geräte betroffen

Gegenüber Ars Technica erklärte Philips Hue, dass weltweit weniger als 100 Bridge-Pro-Geräte betroffen seien. Nach der Installation reagierten diese nicht mehr und ließen sich auch durch einen Neustart oder Zurücksetzen nicht wiederherstellen.

Wer einen entsprechenden Ausfall feststellt, soll sich direkt an den Philips-Hue-Support wenden. Der Austausch erfolgt kostenlos und ohne Rücksicht auf den Garantiestatus. Ärgerlich bleibt, dass die Ersatz-Bridge anschließend neu eingerichtet werden muss. Gerade bei umfangreichen Hue-Systemen mit zahlreichen Lampen, Schaltern und Automationen kann dies einige Zeit beanspruchen.

Neue Firmware verhindert weitere Ausfälle

Der Fehler steckte im Zusammenspiel mit der im Juni veröffentlichten Firmware 2071353020. Inzwischen verteilt Philips Hue die Version 2071401010. Laut den offiziellen Versionshinweisen behebt sie ausdrücklich den Zustand, bei dem eine Bridge Pro nach länger deaktivierten automatischen Updates nicht mehr wiederhergestellt werden konnte.

Nutzer müssen nicht vorsorglich auf eine Aktualisierung verzichten. Philips Hue empfiehlt vielmehr, automatische Updates in der Hue-App unter „Einstellungen“ und „Softwareupdate“ zu aktivieren. Bei regulär und zeitnah aktualisierten Geräten trat der Fehler demnach nicht auf.

Wir hatten die Hue Bridge Pro bereits vor ihrer Markteinführung vorgestellt. Sie verwaltet bis zu 150 Leuchtmittel und 50 Zubehörgeräte. Der aktuelle Vorfall betrifft ausschließlich dieses neuere Modell und nicht die klassische weiße Hue Bridge.