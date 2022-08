WhatsApp: Windows-Anwendung fertig, Mac-Download noch als Beta

WhatsApp, der vor allem auch in Deutschland populäre Kurznachrichten-Messenger, hat seine native Anwendung für Windows-Nutzer fertiggestellt und bietet diese nun über den offiziellen Microsoft Store zum Download an. Die native Mac-Anwendung des ebenfalls zum Facebook-Mutterkonzern Meta gehörenden Messengers befindet sich hingegen nach wie vor in der Betaphase.

Oh wow, the new version of WhatsApp is now out of beta. It's a modern Windows app which replaces the old electron/web version. You can receive messages without the app being turned on, and you don't need to be connected to a phone.

Download: https://t.co/10uMAH7SHI pic.twitter.com/6Xh1KKqsh0

— Daniel 🇨🇦 (@kid_jenius) August 16, 2022