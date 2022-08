TikTok-Video könnte Apple-Mitarbeiterin den Job kosten

Ein virales TikTok-Video der bei Apple angestellten Paris Campbell könnte der seit sechs Jahren im Unternehmen beschäftigten Mutter aus New York zum Verhängnis werden. Der Kurzclip, in dem die Reparaturtechnikerin auf Phishing-Nachrichten eingeht, die häufig bei von iPhone-Diebstählen betroffenen Anwendern eingehen, soll gegen Apples Unternehmensrichtlinien verstoßen und könnte in Letzter Instanz zur Kündigung Campbells führen.

Dies berichtet die gut vernetzte US-Journalistin Zoe Schiffer, die in den vergangenen Monaten mehrfach Berichte aus dem ansonsten sehr verschwiegenen Umfeld der Apple-Angestellten produzieren und unter anderem dem Aufbau der ersten Gewerkschaftsvertretungen in amerikanischen Apple-Filialen beiwohnen konnte.

Hilfreicher Clip zur iCloud-Gerätesperre

Laut Schiffer stört sich Apple an der Tatsache, dass sich die Angestellte im Video als Apple-Mitarbeiterin zu erkennen gegeben habe und zudem auch noch über Apple-spezifische Inhalte referiert. Dabei geht es in dem knapp drei Minuten langen Video nicht mal um Kritik am Unternehmen. Die Technikerin widmet sich in ihrem Kurzvideo der iCloud-Gerätesperre und erklärt, wie die Nutzung von gestohlenen Geräte regelmäßig von dieser unterbunden wird.

Zudem geht Campbell auf zwielichtige Kontaktversuche ein, mit denen Besitzer gestohlener Geräte häufiger konfrontiert werden. Bei diesen wird durch einen Mix falscher Behauptungen, Drohungen und täuschenden Nachrichten versucht die rechtmäßigen Besitzer gestohlener Geräte dazu zu drängen, diese von der iCloud-Sperre zu entfernen, um den Weiterverkauf zu ermöglichen.

Mitarbeiterin legt nach

Ein Dienst am Kunden, den Apple offenbar nicht zulassen will und Campbell mit der Kündigung des Arbeitsverhältnisses drohte, sollte diese ihr Video nicht von TikTok entfernen. Campbell veröffentlichte daraufhin einen zweiten Clip mit der Überschrift „hey apple, don’t fire me“ und fasst die bisherigen Ereignisse noch mal zusammen.