WhatsApp: Chatdesign lässt sich jetzt auch auf dem Mac anpassen
Nutzer der Messenger-App WhatsApp haben jetzt auch auf dem Mac die Möglichkeit, das optische Erscheinungsbild ihrer Chats anzupassen. Die Funktion ist nicht nur dann praktisch, wenn man das Standarddesign der WhatsApp-Chats fürchterlich findet, sondern kann auch für mehr Übersicht innerhalb der App sorgen.

In den Einstellungen der App kann man im Bereich „Chats“ zwischen 22 Alternativen zum bisherigen Standarddesign wählen. Dabei handelt es sich jeweils um eine Kombination aus von WhatsApp vorgegebenen Hintergrundbildern und farblich dazu passenden Sprechblasen, bei denen wie gewohnt farblich zwischen den eigenen Beiträgen und den Nachrichten anderer Personen unterschieden wird.

Bei den vorgegebenen Motiven lassen sich zudem der Farbton und die Helligkeit im Dunkelmodus anpassen. Wenn man mehr Einfluss auf das Erscheinungsbild nehmen will, kann man komplett eigene Chatdesigns komponieren. Hierfür bietet WhatsApp 89 Hintergrundvarianten, diverse Volltonfarben und die Option, eigene Bilder zu verwenden, zur Verfügung. Ergänzend dazu lässt sich über ein weiteres Auswahlfeld die bevorzugten Farben für die Sprechblasen im Chat festlegen.

Einstellungen global oder auf Chat-Basis möglich

Je nachdem, von wo aus ihr auf diese Einstellung zugreift, gelten die Änderungen entweder global oder nur für einzelne Chats. Über die Verfügbarkeit in den allgemeinen Einstellungen von WhatsApp hinaus findet sich die neue Einstellungsoption nun nämlich auch in den Informationen zu den einzelnen Chats in WhatsApp. So lassen sich Chats künftig auch optisch leichter voneinander unterscheiden.

Allerdings sei in diesem Zusammenhang gleich darauf hingewiesen, dass die vorgenommenen Änderungen ausschließlich auf eurem Mac und auch nur für euch sichtbar sind. Die Chatdesigns werden zumindest bislang nicht von WhatsApp synchronisiert. Unter iOS lässt sich das Erscheinungsbild bereits seit längerem anpassen. Die dort gewählten Designs werden jedoch nicht auf den Mac übertragen. Im Mac App Sore lässt sich WhatsApp aktuell in Version 25.23.75 laden.

04. Nov. 2025 um 12:52 Uhr von Chris


