WhatsApp: Austausch mit anderen Messenger-Apps in Arbeit

Offenbar will Apple, wie bei ähnlichen Auseinandersetzungen in Korea, den Niederlanden und Japan, auf Zeit spielen und abwarten, wie die Europäische Union auf ein gänzlich kooperationsunwilliges Apple Reagieren wird. In den Niederlanden hatte Apple zehn Strafzahlungen in Höhe von jeweils 5 Millionen Euro abgewartet, ehe man sich mit den Regulierern vor Ort letztendlich auf die Implementierung eines Minimal-Kompromisses verständigte.

Dies geht aus Änderungen hervor , die im Programmcode des beliebten Kurznachrichtendienstes aufgespürt wurden. So besitzt die Android-Ausgabe des offiziellen WhatsApp-Clients in einer der jüngsten Testversionen (Version 2.23.19.8) nun den neuen Bereich „Third-Party Chats“, der offenbar Konversationen mit Messenger-Anwendungen von Drittanbietern verwalten soll.

Der Kurznachrichtendienst WhatsApp soll sich aktiv auf die Vorgaben der Europäischen Union vorbereiten, Konversationen mit anderen Messenger-Applikationen zu unterstützen, um so einen interoperablen Austausch zwischen den großen Anbietern am Markt zu ermöglichen.

