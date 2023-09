Neu im Trailer: Godzilla auf Apple TV, Huhn Ginger auf Netflix

Die großen Video-Streaming-Dienste sind schon länger davon abgerückt ausschließlich auf die Produktion gänzlich neuer Inhalte zu setzen und bedienen sich verstärkt bei schon länger etablierten Marken, erfolgreichen Franchises und beliebten Filmhelden. Hier Reihen sich auch Netflix und Apple ein, die beide noch im laufenden Jahr mit neuen Interpretationen bekannter Leinwand-Figuren punkten wollen.

Huhn Ginger ab 15.12 auf Netflix

Der Video-Streaming-Dienst Netflix hat sich seinerseits von dem im Jahr 2000 veröffentlichten Animationsfilm „Chicken Run – Hennen rennen“ inspirieren lassen und eine Fortsetzung des Familienfilms für den 15. Dezember angekündigt.

Die für die Vorweihnachtszeit geplante Fortsetzung trägt den Titel „Chicken Run: Operation Nugget“ und kommt erneut aus dem Animationsstudio Aardman, das bereits Erfolge wie „Wallace & Gromit“ und „Shaun das Schaf“ für sich verbuchen kann.

„Chicken Run – Hennen rennen“ gilt als erfolgreichster Stop-Motion-Animationsfilm aller Zeiten und erzählt einmal mehr ein Abenteuer der Henne Ginger, die ihre Artgenossen diesmal vor ihrem Ende in einer Fabrik retten will.

Godzilla ab 17.11 auf Apple TV

Bereits einen Monat zuvor, ab dem 17. November 2023, wird Apple die neue Godzilla-Serie „Monarch: Legacy of Monsters“ an den Start bringen. Am Freitag hat Apple erstmals einen Trailer für das Serienprojekt mit Kurt Russell und Wyatt Russell veröffentlicht und damit gleichzeitig auch das Geheimnis um den Start-Termin gelüftet.

Die zehnteilige Serie spielt nach dem Showdown zwischen den Titanen und Godzilla in San Francisco, der im Kinofilm „Godzilla vs. Kong“ von 2011 miterlebt werden konnte. Namensgebend ist die Geheimorganisation Monarch, die in der Serie sowohl in der Jetzt-Zeit als auch in den 1950er auftauchen wird.