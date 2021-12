Western Digital: macOS Monterey 12.1 korrigiert Festplattenprobleme

Die zu Wochenbeginn von Apple veröffentlichte Systemversion macOS Monterey 12.1 sollte auch verschiedene Probleme bei der Verwendung von externen Laufwerken an Computern mit Apple-Prozessoren beheben. Western Digital bestätigt dies in einem Support-Dokument und fordert betroffene Nutzer auf, die neuste Version des Mac-Betriebssystems zu installieren.

Zuvor sahen sich Besitzer von externen Laufwerken des Herstellers an M1-Macs teils mit mehreren Problemen konfrontiert. So waren die Festplatten beispielsweise nicht auf dem Desktop verfügbar, wurden aber in Apples Festplattendienstprogramm angezeigt. Wenn die Laufwerke auf dem Mac-Schreibtisch verfügbar waren, ließen sich darauf enthaltene Ordner nicht öffnen und ein Versuch diesbezüglich konnte den Finder zum Absturz bringen. Ebenso war es zum Teil nicht möglich, die betroffenen Laufwerke über das Festplattendienstprogramm zu formatieren. Auch hier war ein Absturz der Anwendung die Folge.

My Cloud OS 5 ab Januar vorausgesetzt

Passend dazu noch ein weiterer Hinweis aus dem Support-Bereich von Western Digital. Wenn ihr ein mit My Cloud OS 5 kompatibles Produkt des Herstellers einsetzt, müsst ihr dessen Software bis Mitte Januar auf aktuellen Stand bringen. Western Digital stellt den Support der Vorgängerversionen zum 15. Januar 2022 ein.

Ältere Geräte werden sich in der Folge künftig nur noch lokal benutzen lassen und auf die Online-Funktionen der My-Cloud-Serie von Western Digital verzichten. Hintergrund dürfte in erster Linie die im letzten Sommer entdeckte, gravierende Schwachstelle des Systems sein. Western Digital hatte in diesem Zusammenhang bereits die Empfehlung ausgesprochen, baldmöglichst auf die neuste Software-Version zu aktualisieren.

Dem uns vorliegenden Feedback zufolge, wurden die von Western Digital angebotenen Cloud-Speicher-Optionen allerdings ohnehin eher selten genutzt. Der Hersteller bietet hier in Verbindung mit ausgewählten Festplatten die Möglichkeit, persönliche Daten wie Fotos oder Videos auf seine Cloud-Server auszulagern.