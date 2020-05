Apple TV+: Zugekaufte Inhalte sollen Angebot verbessern

Apple plant angeblich, seinen Videodienst Apple TV+ durch externe Inhalte aufzuwerten. Der Ankauf von Filmen und Serien anderer Studios soll die Position von Apple TV+ im Wettstreit mit Anbietern wie Netflix oder Amazon verbessern.

Das Wirtschaftsmagazin Bloomberg beruft sich diesbezüglich auf „mit der Angelegenheit vertraute Personen“. Apple hole demnach bei verschiedenen Hollywood-Studios Angebote für die Lizenzierung von älteren Filmen und Serien ein, teilweise seien bereits erste Verträge unter Dach und Fach.

Die von Apple selbst produzierten Inhalte sollen dem Bericht zufolge dabei weiter im Fokus bleiben. Apple habe demnach bislang auch keine Blockbuster oder namhafte Serien zugekauft.

Mit seinen aktuell rund 30 Filmen uns Serien steht Apple TV+ Giganten wie Netflix, Amazon oder Disney mit teils mehreren Tausend Titeln bislang verloren gegenüber. Apple kann momentan zwar mit respektablen Nutzerzahlen aufwarten, dies dürfte aber eher an dem kostenlosen Jahr für Hardware-Käufer als an dem mit 4,99 Euro vergleichsweise günstig angesetzten Monatspreis liegen. Auf lange Sicht muss Apple deutlich nachlegen, um auch zahlende Abonnenten bei der Stange zu halten.

Apple TV+ Channels: In Deutschland quasi nicht vorhanden

Ein Trauerspiel sind in diesem Zusammenhang – zumindest in Deutschland – die von Apple zum Start des Angebots mit großen Worten beworbenen Channels. Hierzulande können Nutzer mit StarzPlay, Noggin und HPlay gerade mal drei dieser Zusatzangebote gegen Aufpreis hinzubuchen. Amazon, Apples Vorbild bei diesem Angebot, hält in Deutschland mittlerweile mehr als 30 Channels als Erweiterung für sein Prime-Video-Angebot bereit.