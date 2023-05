Toyota-Kundendaten zehn Jahre lang ungeschützt im Internet

Deutsche Toyota-Kunden können wir in diesem Zusammenhang immerhin beruhigen: Der ausschließlich in Japan veröffentlichten Stellungnahme des Unternehmens zufolge waren nur im Heimatland des Herstellers ansäßige Kunden betroffen. Das Magazin TechCrunch hat über die zum Wochenende von Toyota veröffentlichte und nach Angaben des Konzerns auf einer „Fehlkonfiguration von Cloud-Diensten“ beruhende Panne berichtet. Insgesamt seien rund 2,15 Millionen Toyota-Kunden betroffen.

