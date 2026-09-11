DNS-Filter, Matter und Automationen
FRITZ!OS 8.50: Neue Laborversionen bringen zahlreiche Funktionen
FRITZ! verteilt weitere Laborupdates auf dem Weg zu FRITZ!OS 8.50. Inzwischen können Besitzer zahlreicher DSL-, Glasfaser-, Kabel- und Mobilfunkrouter die kommenden Funktionen vorab ausprobieren. Interessanter als die einzelnen Versionsnummern sind dabei die Neuerungen, die sich mittlerweile zu einem recht umfangreichen Updatepaket entwickelt haben.
Eine der praktischsten Funktionen hatten wir bereits vorgestellt: Der neue DNS-Filter kann bekannte Werbe-, Tracking-, Phishing- und Malware-Domains direkt auf der FRITZ!Box blockieren. Dadurch greift die Sperre für das komplette Heimnetz und damit auch auf Fernsehern, Spielekonsolen oder Smart-Home-Geräten, auf denen sich klassische Werbeblocker nicht installieren lassen.
Videokonferenzen automatisch bevorzugen
Neu ist außerdem eine automatische Priorisierung zeitkritischer Verbindungen. Die FRITZ!Box soll beispielsweise laufende Videokonferenzen selbst erkennen und bevorzugt behandeln. Welche Geräte gerade priorisiert werden, lässt sich in der Benutzeroberfläche nachvollziehen. Die Funktion steht im Labor zunächst unter anderem auf der FRITZ!Box 5690 Pro und 7690 bereit und soll mit FRITZ!OS 8.50 auf weitere Modelle kommen. Die FRITZ!Box 7690 ist das aktuelle DSL-Topmodell mit Wi-Fi 7, Zigbee und zwei 2,5-Gigabit-Anschlüssen.
Matter und mehr Möglichkeiten im Smart Home
Im Smart Home erweitert FRITZ! die Automationen. Routinen können mehrere Auslöser miteinander kombinieren. Damit lässt sich etwa festlegen, dass bestimmte Geräte erst dann ausgeschaltet werden, wenn alle Bewohner das Haus verlassen haben. Die Smart-Steckdosen FRITZ!Smart Energy 200 und 210 bekommen zudem eine Überlastabschaltung.
Für Smarthome-Nuter ist die Matter-Bridge der FRITZ!Box 5690 Pro besonders interessant. Angemeldete FRITZ!-Smart-Home-Geräte und kompatible Zigbee-Produkte lassen sich damit direkt in Apple Home, Google Home oder Amazon Alexa einbinden. Wer DSL und Glasfaser mit einem Gerät abdecken möchte, findet die FRITZ!Box 5690 Pro bei Amazon.
Weitere Neuerungen umfassen den „Smart Check“ in der MyFRITZ!App, einen erweiterten Ausfallschutz, neue Möglichkeiten bei der Kindersicherung sowie einen vereinfachten Modus für FRITZ!Fon. Letzterer bietet auch eine SOS-Funktion, die bis zu vier hinterlegte Notfallkontakte automatisch nacheinander anrufen kann.
Die aktuellen Laborversionen stellt FRITZ! hier zum Download bereit. Unterstützt werden inzwischen unter anderem die FRITZ!Box 5690 Pro, 5690 und 5590 Fiber, die DSL-Modelle 7690, 7630, 7590 AX, 7590 und 7530 AX sowie mehrere Kabel- und Mobilfunkmodelle. Wie üblich handelt es sich um Beta-Software. Wer seinen Router produktiv benötigt, sollte daher zumindest mit kleineren Fehlern rechnen.
Frage in die Runde: die Smarthome und Matter Funktionalität ist doch mit einem HomeAssistant vollkommen irrelevant – sehe ich das richtig? Habe mich aus diesem Grund jetzt für die schlanker 5630 statt der 5690pro entschieden und hoffe nichts übersehen zu haben…
Die Priorisierung von Videocalls ist ein guter Ansatz. Die alles entscheidende Frage ist natürlich ob das auch für Calls via VPN gilt. Das dürfte der Haupt-UseCase unter FRITZ!box Nutzern sein. Denkbar wäre evtl. ein bestimmtes Muster der Daten trotz VPN o.ä.
Ich bin mal gespannt, ob alles funktioniert wie gewohnt, nach Aktivierung. Ich könnte mir gut vorstellen, dass manche Webseiten oder Dienste nicht mehr funktionieren.
Das hast du richtig erkannt – Es kann bei solchen Filtern IMMER zu „false-positives“ kommen, das sollte klar sein!
Wenn man schon DNS over TLS auf der FRITZ!Box nutzt mit einem Anbieter der Werbung blockiert, was bringt einem dieser neue DNS Filter dann?
Das ist für Nutzer die weder wissen was DNS oder TLS ist!
… wenn die so weiter ihre Updates & Funktionen bringen, machen sie bald Ubiquiti noch Konkurrenz ( nee, war´n Scherz )
Ich hoffe immer noch auf den zweiten DNS Server Eintrag im DHCP, wenn man eigene betreibt (Pihole, Adguard, etc.).
Wird dann 2028 released.