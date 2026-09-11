FRITZ!OS 8.50: Neue Laborversionen bringen zahlreiche Funktionen

FRITZ! verteilt weitere Laborupdates auf dem Weg zu FRITZ!OS 8.50. Inzwischen können Besitzer zahlreicher DSL-, Glasfaser-, Kabel- und Mobilfunkrouter die kommenden Funktionen vorab ausprobieren. Interessanter als die einzelnen Versionsnummern sind dabei die Neuerungen, die sich mittlerweile zu einem recht umfangreichen Updatepaket entwickelt haben.

Eine der praktischsten Funktionen hatten wir bereits vorgestellt: Der neue DNS-Filter kann bekannte Werbe-, Tracking-, Phishing- und Malware-Domains direkt auf der FRITZ!Box blockieren. Dadurch greift die Sperre für das komplette Heimnetz und damit auch auf Fernsehern, Spielekonsolen oder Smart-Home-Geräten, auf denen sich klassische Werbeblocker nicht installieren lassen.

Videokonferenzen automatisch bevorzugen

Neu ist außerdem eine automatische Priorisierung zeitkritischer Verbindungen. Die FRITZ!Box soll beispielsweise laufende Videokonferenzen selbst erkennen und bevorzugt behandeln. Welche Geräte gerade priorisiert werden, lässt sich in der Benutzeroberfläche nachvollziehen. Die Funktion steht im Labor zunächst unter anderem auf der FRITZ!Box 5690 Pro und 7690 bereit und soll mit FRITZ!OS 8.50 auf weitere Modelle kommen. Die FRITZ!Box 7690 ist das aktuelle DSL-Topmodell mit Wi-Fi 7, Zigbee und zwei 2,5-Gigabit-Anschlüssen.

Matter und mehr Möglichkeiten im Smart Home

Im Smart Home erweitert FRITZ! die Automationen. Routinen können mehrere Auslöser miteinander kombinieren. Damit lässt sich etwa festlegen, dass bestimmte Geräte erst dann ausgeschaltet werden, wenn alle Bewohner das Haus verlassen haben. Die Smart-Steckdosen FRITZ!Smart Energy 200 und 210 bekommen zudem eine Überlastabschaltung.

Für Smarthome-Nuter ist die Matter-Bridge der FRITZ!Box 5690 Pro besonders interessant. Angemeldete FRITZ!-Smart-Home-Geräte und kompatible Zigbee-Produkte lassen sich damit direkt in Apple Home, Google Home oder Amazon Alexa einbinden. Wer DSL und Glasfaser mit einem Gerät abdecken möchte, findet die FRITZ!Box 5690 Pro bei Amazon.

Weitere Neuerungen umfassen den „Smart Check“ in der MyFRITZ!App, einen erweiterten Ausfallschutz, neue Möglichkeiten bei der Kindersicherung sowie einen vereinfachten Modus für FRITZ!Fon. Letzterer bietet auch eine SOS-Funktion, die bis zu vier hinterlegte Notfallkontakte automatisch nacheinander anrufen kann.

Die aktuellen Laborversionen stellt FRITZ! hier zum Download bereit. Unterstützt werden inzwischen unter anderem die FRITZ!Box 5690 Pro, 5690 und 5590 Fiber, die DSL-Modelle 7690, 7630, 7590 AX, 7590 und 7530 AX sowie mehrere Kabel- und Mobilfunkmodelle. Wie üblich handelt es sich um Beta-Software. Wer seinen Router produktiv benötigt, sollte daher zumindest mit kleineren Fehlern rechnen.