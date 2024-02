Wegen Einfuhrumsatzsteuer: Zoll kassiert Apple Vision Pro ein

Apple selbst verkauft die Apple Vision Pro offiziell nicht nur ausschließlich in den Vereinigten Staaten, der Konzern erschwert Importkäufern auch die Inbetriebnahme der Datenbrille, wie im Kleingedruckten auf der Produktseite des neuen Headsets angegeben wird. Zur Nutzung wird zwingend eine amerikanische Apple-ID benötigt, zudem prüft das Headset die aktuelle Region und bietet einige ihrer Kernfunktionen unter Umständen nicht beim Einsatz im Ausland an.

Dies hält deutsche Apple-Enthusiasten allerdings nicht davon ab, während eines US-Aufenthaltes zuzugreifen und die Apple Vision Pro mit ins Reisegepäck und damit auch mit in den Flieger zu nehmen.

Einfuhrumsatzsteuer im Höhe von 660 Euro

Was einige Anwender hier jedoch offenbar nicht auf dem Radar haben: für die Apple Vision Pro fällt eine Einfuhrumsatzsteuer in Höhe von 19 Prozent an, liegt die Datenbrille doch deutlich jenseits der Freigrenze von 430 Euro für Flug- bzw. Seereisende.

Nimmt man den aktuellen Wechselkurs von 1 Dollar zu einem 0,93 Euro als Grundlage und ignoriert die in vielen US-Bundesstaaten zusätzlich berechnete Sales-Tax, dann kommt man grob auf eine Einfuhrumsatzsteuer in Höhe von 660 Euro, die bei der Einfuhr der Apple Vision Pro in die Bundesrepublik direkt am Flughafen beglichen werden kann.

Voraussetzung ist, dass Anwender den häufig rot markierten Zollbereich aufsuchen und die Ankunftshalle nicht durch die grüne Tür verlassen, die für Reisende ohne zu verzollende Ware vorgesehen ist.

Bereits acht Fälle vereitelt

Dies passiert in den ersten Tagen der Marktverfügbarkeit der Apple Vision Pro jedoch offenbar erstaunlich oft. Zwar führt die Generalzolldirektion in Bonn keine deutschlandweite Statistik über das Auftauchen einzelner Gerätetypen, wie der Heise-Verlag beim Berliner Großflughafen BER in Erfahrung bringen konnte, sollen hier schon acht Importversuche seit Anfang des Monats vereitelt worden sein.

Vor allem für Anwender, die sich um die Abgabe drücken wollen, kann dies unangenehme Konsequenzen haben. So darf der Zoll entsprechende Geräte bis zur Klärung des Falles einziehen. Mit Blick auf die aktuellen Rückstände können hier dann Wartezeiten von bis zu 12 Monaten anfallen, ehe die Apple Vision Pro (unter Zahlung einer zusätzlichen Geldbuße) wieder ausgelöst werden kann.

Damit können sich Reisende entscheiden, die Gesamtkosten der Apple Vision Pro entweder aktiv um 660 Euro zu verteuern, dafür aber sicher zu sein, diese auch im ersten Anlauf mit über die Landesgrenze nehmen zu können, oder aber es auf eine Stichproben-Kontrolle ankommen zu lassen. Diese geht im Zweifelsfall mit Mehrkosten, langen Wartezeiten und einem unangenehmen Gefühl am Flughafen einher.