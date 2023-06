WaveBar: Minimale Musikvisualisierung für die Mac-Menüleiste

Lust auf eine kleine, verspielte Ergänzung für die Menüleiste eures Macs? Vor allem wenn oben rechts neben der aktuellen Uhrzeit noch gähnende Leere herrschen sollte, dann empfehlen wir euch einen Blick auf die Mini-Applikation WaveBar zu werfen.

Der nur 800 Kilobyte kleine Mac-App-Store-Download platziert eine komplett unnötige Musik-Visualisierung in der Menüleiste, die ausschließlich bei laufender Audiowiedergabe anschlägt und hier dann zwei Modi zur Verfügung stellt, diese dezent sichtbar zu machen.

So bietet WaveBar die beiden Einstellungen Circular und Linear an, die die Visualisierung entweder über den altbekannten Balkengraphen realisieren, der die unterschiedlichen Frequenz-Gruppen nach oben hin ausschlagen lässt, oder einen kleinen Kreis in der Menüleiste einblenden, der zu allen Seiten hin tanzt, sobald eine akustische Beschallung mitläuft.

Zurückhaltender Vollbildmodus

Neben der Mini-Anzeige in der Menüleiste verfügt WaveBar zusätzlich über einen Vollbildmodus, der den gesamten Mac-Monitor schwarz einfärbt und lediglich die zentrierte Visualisierung in der Display-Mitte darstellt. Eine ganz nette Option, mit der sich der für die Musikwiedergabe verantwortliche Rechner auf Partys und auf entspannten Samstagen etwas in den Hintergrund rücken lässt.

WaveBar realisiert seine Audio-Anzeige über die vom macOS-Betriebssystem bereitgestellten Komponenten und besteht entsprechend auf eine Nutzer-Freigabe was den Zugriff auf die Bildschirmaufnahme-Funktion angeht. Eben jene Schnittstelle nutzt WaveBar um dem Systemaudio zu lauschen und dieses dann entsprechend abzubilden.

Die Zustimmung zum Zugriff muss der kostenfreien Applikation im Bereich „Datenschutz & Sicherheit“ > „Bildschirmaufnahme“ > „WaveBar“ gegeben werden und kann hier jederzeit auch wieder entzogen werden.