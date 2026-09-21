WattBar: Energieverbrauch des Mac in der Menüleiste

WattBar ist ein nettes kostenloses Tool für Mac-Besitzer, die noch ein wenig Platz in der Menüleiste haben und sich an Live-Daten und Statistiken ergötzen können. Die App liefert detaillierte Informationen zum aktuellen Energieverbrauch und ergänzt diese auf MacBooks um Angaben zum Akku und dessen Zustand.

Die Anwendung zeigt wahlweise den Stromverbrauch des Rechners, die vom Netzteil bereitgestellte Leistung, den Energiefluss des Akkus oder dessen Ladestand direkt in der Menüleiste an. Ergänzend lassen sich über ein kompaktes Fenster weitere Informationen zum aktuellen Verbrauch, Akkuzustand und zur Verbrauchshistorie aufrufen.

Energiebedarf einzelner Apps

WattBar kann zudem anzeigen, welche aktiven Anwendungen besonders viel Prozessorenergie beanspruchen. Die App listet dafür die fünf Anwendungen und Prozesse mit dem höchsten Anteil an der erfassten Prozessorenergie innerhalb der vergangenen fünf, zehn, 15 oder 30 Minuten. Der gesamte Energieverbrauch einer App lässt sich allerdings nicht darstellen. Die hier angezeigten Werte beziehen sich ausschließlich auf die vom Prozessor beanspruchte Energie. Der zusätzliche Energiebedarf etwa für Grafik und Display wird nicht berücksichtigt.

Mithilfe von WattBar lässt sich auch die Entwicklung des MacBook-Akkus über längere Zeit beobachten. Die App zeigt unter anderem die maximale Ladekapazität und die Anzahl der Ladezyklen an. Diese Werte können im Verlauf der vergangenen 30 oder 90 Tage sowie eines Jahres dargestellt werden.

Verbrauch und Stromkosten im Blick

Darüber hinaus erstellt WattBar eine Verbrauchshistorie. Die aufgezeichnete Energie lässt sich stundenweise oder über einen Zeitraum von bis zu 28 Tagen betrachten. Wer seinen Strompreis hinterlegt, kann daraus die ungefähren Stromkosten berechnen lassen.

Die Aussagekraft der Statistiken hängt natürlich davon ab, wie lange WattBar auf dem Mac aktiv ist. Frühere Verbrauchs- oder Akkudaten kann die Anwendung nicht nachträglich rekonstruieren.

Nach Angaben des Entwicklers arbeitet WattBar vollständig lokal. Die App benötigt weder ein Benutzerkonto noch eine Cloud-Anbindung und soll keine Analyse- oder Trackingdienste verwenden. Sämtliche Messwerte und Statistiken verbleiben demnach auf dem Mac.