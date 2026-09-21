Das 100-Watt-Netzteil von Topadre ist aktuell zum bisherigen Bestpreis von 22,94 Euro erhältlich. Wer zusätzlich ein passendes USB-C-Kabel benötigt, kann sich auch für ein Bundle zum Preis von 27,99 Euro entscheiden, bei dem das Netzteil und ein 100-Watt-Ladekabel enthalten sind.

Vier Anschlüsse und bis zu 100 Watt

Das Topadre-Netzteil verfügt über insgesamt vier Anschlüsse. Neben drei USB-C-Buchsen steht ein klassischer USB-A-Anschluss zur Verfügung. Somit lassen sich mehrere Geräte gleichzeitig mit Ladestrom versorgen.

Die maximale Leistung beträgt 100 Watt und steht bei alleiniger Verwendung über jeden der drei USB-C-Anschlüsse zur Verfügung. Werden mehrere Geräte gleichzeitig angeschlossen, verteilt das Netzteil die verfügbare Leistung entsprechend.

Ein unterhalb der Anschlüsse integriertes Display zeigt während des Ladevorgangs die aktuell abgegebenen Watt an. Damit lässt sich beispielsweise kontrollieren, mit welcher Leistung ein angeschlossenes Notebook oder Smartphone tatsächlich geladen wird.

Topadre setzt bei dem Ladegerät auf GaN-Technik, die eine kompakte Bauweise bei hoher Leistung ermöglicht. Nach Angaben des Herstellers sind zudem Schutzmechanismen gegen Überstrom, Überspannung, Überhitzung, Kurzschluss und Unterspannung integriert.

Haribo-Bärchen kostet Aufpreis

Viele von euch werden das Netzteil in einer anderen Ausführung kennen. Wer es weniger nüchtern mag, kann alternativ zum schlichten schwarzen Gehäuse zu einer Haribo-Ausführung greifen. Technisch entspricht diese Variante dem regulären Topadre-Modell, kommt aber im weißen Gehäuse und mit einem aufgedruckten Gummibärchen.

Für die Haribo-Optik wird ein deutlicher Aufpreis fällig. Während das normale 100-Watt-Netzteil derzeit 22,94 Euro kostet, werden für die Haribo-Version aktuell 29,99 Euro verlangt. Das blaue Bärchen schlägt damit mit gut sieben Euro zusätzlich zu Buche.