Apple als möglicher Interessent: Warner Bros. prüft Verkaufsoptionen

Der Medienkonzern Warner Bros. Discovery prüft derzeit verschiedene strategische Optionen für die Zukunft seiner Unternehmensstruktur. Das Unternehmen hatte bereits im Frühjahr angekündigt, sich in zwei eigenständige Einheiten aufspalten zu wollen. Diese sollen unter den Namen Warner Bros. und Discovery Global jeweils unabhängig operieren.

Apple könnte HBO schlucken

Der Abschluss dieser Trennung ist für Mitte 2026 vorgesehen. Hintergrund der Maßnahme ist der Versuch, die jeweiligen Geschäftsbereiche klarer zu positionieren und auf veränderte Marktbedingungen zu reagieren.

Parallel zur geplanten Aufspaltung hat Warner Brows. auch Interesse von außen erhalten. Nach Angaben des Unternehmens haben sich mehrere Parteien gemeldet, die entweder an einer vollständigen Übernahme des Konzerns oder am Erwerb einzelner Sparten interessiert sind. Der Vorstand hat daraufhin ein Prüfverfahren eingeleitet, bei dem neben der Umsetzung der Spaltung auch alternative Szenarien untersucht werden. Erklärtes Ziel ist es, den bestmöglichen Wert für die Aktionäre zu erzielen.

Apple und Amazon unter den Interessenten

Wie Bloomberg berichtet, bereitet Warner Bros. aktuell die Weitergabe vertraulicher Finanzdaten an potenzielle Bieter vor. Unternehmen, die an einer Übernahme interessiert sind, sollen in den kommenden Tagen entsprechende Geheimhaltungsvereinbarungen unterzeichnen. Erst danach werden detaillierte Geschäftszahlen offengelegt. Zu den bisherigen Interessenten gehören Paramount Skydance, Netflix und Comcast. Drei konkrete Angebote von Paramount Skydance wurden allerdings bereits abgelehnt, da sie dem Verwaltungsrat zufolge zu niedrig ausfielen.

Die zahlreichen Marken von Warner Bros. Discovery

Auch Apple und Amazon sollen laut mit der Angelegenheit vertrauten Personen ihr Interesse bekundet haben. Eine offizielle Stellungnahme beider Konzerne liegt derzeit nicht vor. Sollte es tatsächlich zu einer Beteiligung kommen, wäre das ein bedeutender Schritt für Apple im Bereich Film- und Fernsehproduktion.

Zwar betreibt Apple mit Apple TV bereits einen eigenen Streamingdienst, besitzt jedoch keine eigene klassische Filmproduktionssparte wie Warner Bros. Die Möglichkeit, auf eines der größten Filmarchive und ein etabliertes Produktionsnetzwerk zuzugreifen, dürfte strategisch von Interesse sein.