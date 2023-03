waipu.tv Perfect Plus und DAZN Standard: Aktionsangebot verlängert

DAZN hat sein Angebot im Januar neu sortiert , was letztendlich mit einer weiteren Preiserhöhung gleichzusetzen war. Für Fußballfans reicht das Standard-Abo in der Regel aus. Wer die kompletten Inhalte von DAZN sehen will, muss jetzt allerdings für 30 Euro pro Monat auf das derzeit größte Paket DAZN Unlimited setzen.

waipu.tv Perfect Plus erlaubt den Zugriff auf derzeit 243 Sender, 219 davon in HD. Diese Option beinhaltet auch die HD-Darstellung von RTL und Pro7. Obendrauf sind dann auch noch 59 sonst kostenpflichtige Sender wie zum Beispiel 13th Street, SYFY, Warner TV Serie, Sony AXN, HISTORY, Romance TV, und SPORT1+ sowie der Zugriff auf rund 30.000 Videos aus der „waiputhek“ enthalten.

Eigentlich hätte die gemeinsame Preisaktion von DAZN und waipu.tv gestern auslaufen sollen. Das Paketangebot wurde jedoch einmal mehr verlängert. In der Folge kann man die Kombi aus waipu.tv Perfect Plus und DAZN Standard jetzt noch bis Monatsende zum Sonderpreis von 19,99 Euro pro Monat buchen. Allerdings müsst ihr euch damit verbunden auf eine Laufzeit von einem Jahr einlassen, um den Preisvorteil zu erhalten.

