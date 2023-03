Synology DS423+: 4-Bay-Modell in der Plus-Reihe aktualisiert

Die neue DS423+ geht in dieser Woche mit einer Preisempfehlung von 546,20 Euro in den Handel. Im Zusammenspiel mit der aktuellen Version 7.1 des Synology-Betriebssystems DiskStation Manager bieten sich für die Geräte dieser Klasse vielseitige Einsatzbereiche von der Verwaltung privater Mediensammlungen über netzbasierte Backup-Lösungen bis zur zentralen Speicherlösung für kleine Unternehmen und einem eigenen Cloud-Dienst. Mac-Besitzer können ihre Synology auch direkt als Ziel für automatische Time-Machine-Datensicherungen konfigurieren.

