WailBrew: Einfache, grafische Oberfläche für Homebrew

Mit WailBrew steht Mac-Nutzern eine neue grafische Benutzeroberfläche für die Paketverwaltung Homebrew zur Verfügung. Die Anwendung richtet sich an Anwender, die Software-Pakete nicht über das Terminal verwalten möchten, sondern eine optisch aufbereitete und benutzerfreundliche Alternative bevorzugen.

Moderne Alternative zu Cakebrew

Entwickelt wurde das Programm mit dem UI-Framework Wails auf Basis von Go und React. Es kombiniert die Vorteile nativer Leistung mit einem responsiven Design und erlaubt so den einfachen Zugriff auf Homebrew-Funktionen mit Maus und Trackpad. Eine moderne Alternative zu Cakebrew.

WailBrew ermöglicht es, installierte Pakete, sogenannte Formulas und Casks, einzusehen, zu installieren, zu entfernen oder zu aktualisieren. Auch die Pflege von Paketquellen, etwa das Hinzufügen oder Entfernen von Repositories, lässt sich direkt über die Anwendung steuern.

Eine integrierte Suchfunktion mit Filteroptionen erlaubt es, gezielt nach bestimmten Tools zu suchen. Zudem stellt WailBrew detaillierte Informationen zu Paketen bereit, inklusive möglicher Abhängigkeiten und Konflikte mit anderen Komponenten.

Open Source und mehrsprachig nutzbar

WailBrew wird als quelloffenes Projekt unter der MIT-Lizenz bereitgestellt. Die Installation erfolgt entweder direkt über die Projektseite oder alternativ über Homebrew selbst. Dafür genügt es, das entsprechende Repository zu hinterlegen und das Paket per Befehl als Cask zu installieren. Voraussetzung für die Nutzung ist ein vorinstalliertes Homebrew-System auf macOS.

Die Software ist bereits in mehreren Sprachen verfügbar, neben Deutsch, Englisch und Französisch, auch Türkisch. Interessierte können sich zudem an der Weiterentwicklung beteiligen oder Übersetzungen beisteuern. Ansprechpartner für Feedback und Problemlösungen ist das Projektforum auf Reddit. Entwickelt wurde WailBrew vom Freiburger Softwareentwickler Nico Wickersheim.