Vorratsdatenspeicherung: Provider sollen IP-Adressen drei Monate sichern

Die Bundesregierung bringt das Thema Vorratsspeicherung wieder auf den Tisch. Internetanbieter sollen die an ihre Nutzer vergebenen IP-Adressen künftig drei Monate lang speichern müssen, um Ermittlungsbehörden die Verfolgung von Onlinekriminalität zu erleichtern. Solche Verpflichtungen werden bereits seit Jahren diskutiert und wurden teils sogar auf EU-Ebene geblockt.

Der Bild-Zeitung liegen Details zu einem Gesetzesentwurf vor, der von der Justizministerin Stefanie Hubig zur Abstimmung an die übrigen Ministerien verschickt wurde. Nach dem Bericht waren auch waren auch das Digitalministerium von Karsten Wildberger und das Innenministerium von Alexander Dobrindt an der Ausarbeitung beteiligt.

Mit einer verpflichtenden Speicherung der Daten über drei Monate hinweg soll es Tätern im Bereich der Onlinekriminalität erschwert werden, ihre Spuren zu verschleiern. Die Minister wollen mit dieser Maßnahme unter anderem ein härteres Vorgehen gegen Sexualstraftäter ermöglichen.

Eindeutige Identifikation der Nutzer

IP-Adressen bestehen aus einer Kombination von durch Punkte getrennten Zahlen und sind quasi der Absender von Internetanfragen jedweder Art. Beim Besuch einer Webseite beispielsweise werden die Daten von den aufgerufenen Servern an die aktuelle IP-Adresse des Nutzers geliefert. Bei den meisten Internetanbietern ändern diese den Kunden zugewiesenen Adressen regelmäßig, sodass schon nach kurzer Zeit nicht mehr nachvollziehbar ist, von welchem Anschluss aus eine Anfrage gesendet wurde.

Das nun geplante Gesetz soll die Anbieter dazu verpflichten, über drei Monate hinweg detailliert zu protokollieren, welche Adresse zu welchem Zeitpunkt von welchem Kunden genutzt wurde. Aus der Sicht von Datenschützern verstoßen diese Auflagen gegen die Grundrechte der Nutzer. Das Justizministerium hält dagegen, dass die Vertraulichkeit der Kommunikation strikt gewahrt bleibe. Gegenüber der Bild merkte Hubig an, dass die Erstellung von Bewegungs- und Persönlichkeitsprofilen ausgeschlossen sei und man sich strikt an die Verfassung und das Europarecht halte. Ein Beschluss soll im Frühjahr gefasst werden.