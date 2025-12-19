LC90: Weltempfänger mit Online-Radio, SIM, eSIM und klassischem Design

Wer sich in den vergangenen Monaten mit tragbaren Radios beschäftigt hat, landet fast zwangsläufig beim Thema DAB+. Digitale Empfangsgeräte sind inzwischen günstig erhältlich, kompakt gebaut und in vielen Küchen und Werkstätten angekommen.

Das LC90 von Choyong: Von außen unscheinbar und klassisch

Parallel dazu wächst jedoch ein ganz anderer Markt: Preiswerte Internetradios versprechen Zugriff auf tausende Sender weltweit, verzichten dafür aber oft auf klassische Empfangswege und bleiben funktional überschaubar.

Vor diesem Hintergrund ist uns das LC90 von Choyong aufgefallen. Es schlägt eine Brücke zwischen beiden Welten, verzichtet bewusst auf DAB+, kombiniert dafür aber analogen Weltempfang mit einem ausgeprägten Online-Fokus. Verpackt ist das Ganze in einem Gehäuse, das stark an die Ästhetik klassischer Reiseempfänger aus den siebziger und achtziger Jahren erinnert und damit vor allem Nutzer ansprechen dürfte, die mit diesen Geräten aufgewachsen sind.

Empfang, Bedienung und Alltagseinsatz

Im täglichen Einsatz zeigt sich das LC90 als ungewöhnlich vielseitiges Radio. Es unterstützt analogen Empfang über FM, LW, MW sowie Kurzwelle inklusive SSB. Die Sendersuche kann automatisch oder manuell erfolgen, Signalstärke und Signal-Rausch-Abstand werden im Display angezeigt. UKW-Sender liefern zusätzlich RDS-Informationen. Gefundene Stationen lassen sich per Tastendruck als Favoriten speichern. Diese Favoritenliste vereint analoge Sender, AM-Kanäle und Internetradiostationen in einer gemeinsamen Übersicht, sodass ein Wechsel zwischen den Empfangsarten ohne Umwege möglich ist.

Anschlüsse für Kopfhörer und externe Antenne sind vorhanden

Der Schwerpunkt des Geräts liegt jedoch klar auf dem Internetradio. Über WLAN im 2,4-GHz-Band oder über Mobilfunk stehen mehr als 40.000 Radiosender aus aller Welt zur Verfügung, sortiert nach Kontinenten, Ländern, Regionen, Genres und Beliebtheit. In der Praxis führt die Länderauswahl schnell zum Ziel. Allein für Deutschland sind mehrere hundert Sender hinterlegt. Online-Streams liefern Metadaten wie Sendername und laufende Inhalte, die im Display dargestellt werden. Dessen Helligkeit und Abschaltverhalten lassen sich anpassen, um Energie zu sparen.

Arbeitet auch als Bluetooth-Speaker

Ein sinnvolles Detail ist die Möglichkeit, nicht gelistete Sender selbst hinzuzufügen. Das LC90 zeigt dafür einen QR-Code an, der zu einer persönlichen Weboberfläche führt. Dort können eigene Stream-Adressen hinterlegt werden, die anschließend direkt im Gerät erscheinen. Diese Lösung funktionierte im Test zuverlässig und schließt Lücken im vorinstallierten Senderverzeichnis.

Das Tuning-Rädchen ganz oben übernimmt auch die Menüsteuerung

Die Bedienung erfolgt über drei Drehregler. Einer steuert die Lautstärke, ein weiterer die Frequenzeinstellung im Analogbetrieb, der obere Regler dient zugleich als Navigationselement für das Menü. Die Vielzahl an Tasten auf der Front wirkt zunächst dicht, erschließt sich nach kurzer Eingewöhnung jedoch gut. Etwas Geduld erfordert die Eingabe von WLAN-Passwörtern, da diese über eine scrollbare Bildschirmtastatur erfolgt. Dieser Schritt fällt im Alltag allerdings nur selten an.

Klanglich überrascht das LC90 angesichts seiner kompakten Abmessungen. Das Zwei-Wege-Lautsprechersystem liefert einen ausgewogenen Klang, der Sprache klar verständlich und Musik ausreichend breitbandig wiedergibt. Für den mobilen Einsatz steht zudem ein Kopfhöreranschluss zur Verfügung. Alternativ lässt sich das Radio per Bluetooth als Lautsprecher für Smartphone oder Tablet nutzen.

SIM, eSIM und SD-Karte an Bord

Ein zentrales Merkmal des LC90 ist die flexible Internetanbindung. Neben WLAN kann das Radio über eine eigene SIM-Karte oder über die integrierte eSIM online gehen. Unterstützt werden zahlreiche 4G-Bänder. Steht keine eigene SIM-Karte zur Verfügung, lässt sich die eSIM mit Datentarifen des Herstellers aktivieren.

Das eSIM wird per Software aktiviert, SIM und SD-Karte können direkt eingesteckt werden

Angeboten werden unter anderem ein Monatstarif mit unbegrenztem Datenvolumen in der EU für 14,99 US-Dollar, ein Jahrestarif mit 300 GB für 199 US-Dollar, ein 30-Tage-Paket mit 300 GB für 19,99 US-Dollar sowie ein Einstiegstarif mit 1 GB für 30 Tage zum Preis von 4 US-Dollar. Aktivierung und Verwaltung erfolgen direkt über das Gerät beziehungsweise die zugehörige Weboberfläche.

Zur lokalen Musikwiedergabe verfügt das LC90 zudem über einen Steckplatz für Micro-SD-Karten mit einer Kapazität von bis zu 32 GB. Damit lässt sich eine MP3-Sammlung auch vollständig offline nutzen, etwa im Urlaub oder an Orten ohne Netzverbindung. Ergänzt wird das Angebot durch den Zugriff auf mehrere Millionen Podcast-Episoden.

Die Web-Oberfläche verwaltet Tarife, manuelle hinzugefügte Streams und Podcasts

Sprachsuche funktioniert nur auf Englisch

Eine Sprachsuche ermöglicht die Suche nach Radiosendern und Podcasts, funktioniert aktuell jedoch ausschließlich in englischer Sprache. Bei deutschsprachigen Sendernamen zeigt sie deutliche Einschränkungen, der Hersteller ist nach eigenen Angaben jedoch damit zugange, eine breitere Sprachunterstützung vorzubereiten. Firmware-Updates werden direkt über das Gerät installiert, sodass neue Funktionen ohne zusätzliche Software oder Umweg über den Rechner eingespielt werden können.

Die Stromversorgung übernehmen zwei handelsübliche 18650-Akkuzellen mit zusammen 5.000 mAh Kapazität, die per USB-C geladen werden. Die Laufzeit reicht für mehrere Tage moderater Nutzung. Positiv fällt auf, dass die Akkus standardisiert sind und sich langfristig problemlos austauschen lassen. Weitere Funktionen wie Uhr, Wecker, Timer, mehrsprachige Menüs und ein hintergrundbeleuchtetes Display ergänzen die Ausstattung. Eine separate App zur Steuerung gibt es nicht. Die Bedienung erfolgt vollständig am Gerät oder über die Weboberfläche zur Senderverwaltung.

Video: Der Hersteller zeigt das LC90 in Aktion

Im Alltag hinterlässt das Choyong LC90 einen runden Eindruck und drückt bei un die richtigen Knöpfe. Es eignet sich für den Einsatz zu Hause, auf dem Campingplatz oder in Werkstatt und Garage. Der bewusste Verzicht auf DAB+ ist angesichts des breiten Online-Angebots nachvollziehbar, schränkt die Nutzung aber dort ein, wo weder WLAN noch Mobilfunk verfügbar sind.

Insgesamt verbindet das LC90 klassische Radiobedienung mit moderner Netztechnik und spricht Nutzer an, die Freude an Radiosendern und klassisch gestalteten Geräten haben. Das Radio kostet im Handel im die 280 Euro. Wir sind Fans.