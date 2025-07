Amazon-KI: Einkaufsassistent Rufus startet am Desktop

Amazon hat den seinen digitalen Einkaufsberater Rufus jetzt auch für Desktop-Nutzer in Deutschland und Österreich freigeschaltet. Die KI-basierte Funktion war bislang nur in der Amazon-App für Mobilgeräte verfügbar. Jetzt sollen Amazon-Kunden auch die Möglichkeit haben, am Computer durch künstliche Intelligenz bei der Produktsuche unterstützt zu werden. Laut den bisherigen Rückmeldungen wird die Funktion derzeit allerdings nur einem Teil der Nutzer angezeigt.

Zugriff auf Produktdaten und Nutzerbewertungen

Rufus basiert auf einem Sprachmodell, das laut Amazon mit Daten aus dem hauseigenen Produktkatalog sowie öffentlich verfügbaren Informationen aus dem Internet trainiert wurde. Die KI soll in der Lage sein, gezielte Fragen zu beantworten, Produkteigenschaften zu vergleichen und personalisierte Empfehlungen auszusprechen. Grundlage hierfür sind Amazon zufolge nicht nur technische Produktdaten, sondern auch die vorhandenen Kundenbewertungen sowie häufig gestellte Fragen aus der Community.

Konkret soll Rufus bei der Auswahl von Produkten nach bestimmten Kriterien unterstützen, etwa bei der Suche nach passenden Artikeln für einen bestimmten Anlass oder eine Aktivität. Nutzer können unabhängig davon auch allgemeine Fragen zu Produktkategorien stellen, als Beispiele listet Amazon hier Informationen zu den verschiedenen Arten von Kopfhörern oder der Ausstattung für einen Indoor-Garten. Darüber hinaus soll die KI Unterschiede zwischen ähnlichen Produkten erklären können, um bei Kaufentscheidungen zu unterstützen.

Jetzt in Browser und App integriert

Am Desktop wird Rufus – sofern bei euch verfügbar – direkt über das entsprechende Symbol links oben auf der Amazon-Webseite gestartet. In der mobilen App ist der Assistent über ein Icon in der unteren rechten Ecke erreichbar. Über den Start der Mobilversion haben wir bereits Ende vergangenen Jahres berichtet.

Amazon betont, dass sich Rufus noch in der Entwicklung befindet. Die Antworten sollen durch Nutzerrückmeldungen kontinuierlich verbessert werden.