Neue Einstellmöglichkeiten für Eltern

16 als deutsche Altersgrenze: Apple erweitert Jugendschutzfunktionen
Mit den neuen Betriebssystemversionen iOS 26, iPadOS 26, macOS Tahoe 26, watchOS 26, visionOS 26 und tvOS 26 führt Apple weitere Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen ein. Sie sollen Eltern helfen, den digitalen Alltag ihrer Kinder gezielter zu begleiten und altersgerechte Nutzung sicherzustellen.

Cotent Kinder

Eltern können künftig angeben, in welchem Altersbereich sich ihr Kind befindet. Diese Information wird in einer datensparenden Form an Apps weitergegeben, sodass Inhalte automatisch angepasst werden können, ohne dass persönliche Daten offengelegt werden. Zusätzlich gelten für Jugendliche im Alter von 13 bis 17 Jahren erweiterte Standardschutzmaßnahmen, die in den Voreinstellungen hinterlegt sind.

Alter Bestaetigen

Auch der App Store wird detaillierter. Neben den bekannten Altersfreigaben gibt es neue Abstufungen wie 13+, 16+ und 18+. Außerdem werden Anwendungen mit Hinweisen versehen, wenn sie Werbung enthalten, Inhalte von Nutzerinnen und Nutzern einbeziehen oder über elterliche Kontrollmöglichkeiten verfügen.

Verwaltung von Kontakten, Konten und Altersgrenzen

Für die Kommunikation in Apples Anwendungen gibt es künftig die Möglichkeit, dass Eltern neue Kontakte erst genehmigen müssen, bevor ihre Kinder diese nutzen können. Die Einrichtung und Verwaltung von Kinderkonten, die bereits Anfang des Sommers überarbeitet wurde, wird damit weiter ausgebaut.

Mit Apps Teilen Alter

16 als deutsche Altersgrenze

Wichtig ist dabei die Altersregelung für das Anlegen eines eigenen Apple-Accounts. Kinder unter 13 Jahren benötigen grundsätzlich die Zustimmung eines Elternteils oder Erziehungsberechtigten. In Deutschland liegt die Altersgrenze noch höher: Ein Apple-Account darf erst ab 16 Jahren selbstständig erstellt werden. Damit gehört Deutschland zu den Ländern, in denen die Vorgaben strenger sind.

Die neuen Funktionen stehen ab sofort auf allen aktuellen Apple-Geräten zur Verfügung und können mit den jüngsten Softwareupdates kostenlos installiert werden. Je nach Region, Sprache oder Gerätemodell stehen jedoch nicht alle Optionen in gleichem Umfang bereit.
16. Sep. 2025 um 08:23 Uhr von Nicolas


