Vor dem Update auf macOS Tahoe: Nutzt die Zeit zur Datensicherung

Apple hat für heute nicht nur die Freigabe von iOS 26 und iPadOS 26, sondern auch die Verfügbarkeit von macOS 26 Tahoe angekündigt. Der Starttermin für die neue Version des Mac-Betriebssystems erscheint aus Apple-Sicht nachvollziehbar, der Anbieter will sein neues „Liquid Glass“-Design über alle Plattformen hinweg einheitlich verteilen. Im Gegensatz zu den neuen Versionen der Mobil-Betriebssysteme steht macOS 26 Tahoe teils aber noch auf wackligen Füßen. Insbesondere Entwickler sehen das heutige Veröffentlichungsdatum kritisch, der vorliegende „Release Candidate“ lasse an Stabilität und Zuverlässigkeit zu wünschen übrig.

Diese Kritik vor Augen ist es wohl mehr denn je empfehlenswert, vor dem Update auf macOS Tahoe eine vollständige und verlässliche Sicherungskopie der aktuellen Mac-Installation zu erstellen. Standardmäßig geschieht dies auf dem Mac mithilfe von Apples Time Machine. Es empfiehlt sich allerdings, davon unabhängig mindestens eine weitere vollständige Datensicherung zu erstellen. Professionell und komfortabel lässt sich dies mithilfe klassischer Backup-Tools wie CarbonCopyCloner oder SuperDuper realisieren.

Wenn ihr euch nicht dazu durchringen könnt, die komplette Mac-Festplatte an mehreren Orten zu sichern, solltet ihr zusätzlich zu einem Time-Machine-Backup zumindest eure persönlichen Daten – in erster Linie ist das der Inhalt eures Home-Verzeichnisses und hier Ordner wie Dokumente und Bilder – auf ein externes Speichermedium sichern.

3-2-1-Strategie gegen Datenverlust

Die wohl beste Empfehlung für eine verlässliche Datensicherung ist die sogenannte 3-2-1-Strategie. Dahinter steckt das Prinzip, dass man von allen wichtigen Dateien drei Kopien besitzen sollte: Das Original und zwei zusätzliche Sicherungen. Diese sollten dann auf mindestens zwei unterschiedlichen Medien liegen, etwa auf einer externen Festplatte und in einem Netzwerkspeicher oder in der Cloud. Eine dieser Kopien sollte zudem außer Haus aufbewahrt werden, um die Daten auch im Fall von Diebstahl oder Brand zu schützen.

Was gerne vergessen wird: Es genügt nicht, die Backups nur einzurichten, sondern man muss diese auch regelmäßig überprüfen, um sicherzugehen, dass die Sicherung im Ernstfall funktioniert. Spielt hierfür ausgewählte Daten einfach mal testweise zurück.