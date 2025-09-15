Digitales Haushaltsbuch „Budget Flow“ für alle Plattformen aktualisiert

Die Finanz-App Budget Flow ist passend zum bevorstehenden Start der neuen Apple-Betriebssysteme in Version 3.0.0 verfügbar. Nach Angaben des Entwicklers handelt es sich dabei um das bislang größte Update für die App, die neben dem Mac auch für iOS, iPadOS und watchOS erhältlich ist. Das neue Erscheinungsbild von Budget Flow wurde nicht nur an Apples „Liquid-Glass“-Design angepasst, sondern soll die App grundsätzlich moderner und übersichtlicher wirken lassen.

Im Rahmen des Updates wurde auch der in die Anwendung integrierte Belegscanner überarbeitet und verbessert. Laut dem Entwickler kann dieser nun zusätzlich das Datum auf Rechnungen erkennen und Zahlungen automatisch dem passenden Empfänger zuordnen. Auf Geräten mit iOS 26 und iPadOS 26 soll zudem eine Anbindung an Apple Intelligence dafür sorgen, dass Transaktionen automatisch kategorisiert werden. Begleitend wird eine Zusammenfassung der enthaltenen Artikel zu den Notizen hinzugefügt.

Verbesserungen für alle Plattformen

In Budget Flow lassen sich nun auch mehrere Transaktionen gleichzeitig auswählen und bearbeiten. Auf diese Weise kann man denselben Kategorien oder Tags gleich mehrere Einträge auf einmal zuweisen. Auf dem iPad wurde zusätzlich eine Menüleisten-Unterstützung integriert, die den Zugriff auf häufig genutzte Funktionen erleichtern soll.

Neben diesen auf den ersten Blick ersichtlichen Änderungen hat der Entwickler auch zahlreiche kleinere Anpassungen der Benutzeroberfläche integriert. Ergänzend dazu seien Verbesserungen rund um die Stabilität und Leistung der App umgesetzt worden. Ziel sei es, alltägliche Aufgaben rund um die Finanzverwaltung stärker zu automatisieren und die App zugleich flexibler nutzbar zu machen.

Basisversion kostenlos

Budget Flow wird in den App Stores von Apple kostenlos zum Download angeboten. Dabei lassen sich alle Basisfunktionen, wie das Erstellen unbegrenzt vieler Transaktionen und die Nutzung einiger Kategorien, ohne Gebühren nutzen. Für die Vollversion kann man zwischen einem Einmalkauf für 69,99 Euro und Abos für 4,99 Euro pro Monat oder 29,99 Euro im Jahr wählen.